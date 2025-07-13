Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair Mark Gurman'dan önemli bir açıklama geldi.

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone’larını Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre iPhone 17 serisinin tanıtımı büyük ihtimalle 8 Eylül’ün olduğu hafta gerçekleşecek. En muhtemel tarihler ise 9 ya da 10 Eylül.

Apple genelde Salı günlerini tercih ediyor ama nadiren Çarşamba gününde de etkinlik düzenlediği oluyor. Pazartesi günü ise olabilecek en düşük ihtimal. Şirketin 11 Eylül gibi hassas günlerden ve Cuma günlerinden özellikle kaçındığı da biliniyor.

iPhone 17 serisi 9 ya da 10 Eylül'de tanıtılacak

Mark Gurman'ın belirttiğine göre son 10 yılın lansman tarihleri incelendiğinde Apple, iPhone tanıtımlarını neredeyse hep Eylül’ün ikinci haftasına denk getirmiş durumda. Tek istisna ise 2020’de pandemi nedeniyle Ekim’e sarkan lansmandı ama onun da ayrı bir sebebi vardı.

Bu yılki etkinlikte sadece iPhone 17 değil, muhtemelen yeni Apple Watch Series 11 ve güncellenmiş AirPods modelleri de tanıtılacak. Yani özetle eğer yeni iPhone 17 serisini veya yeni aksesuarları almayı düşünüyorsanız beklemeniz gereken tarih 9 ya da 10 Eylül olacak.