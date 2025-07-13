Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 17 serisindeki gözde telefonu iPhone 17 Pro'nun tasarımı yeni bir prototiple birlikte karşımızda.

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına iki ay gibi kısa bir süre kaldı ve bugün serinin gözdesi iPhone 17 Pro'nun tasarımı kanlı canlı olarak karşımızda. Paylaşılan yeni prototip görüntüleri, Apple’ın yıllardır süregelen tasarım çizgisinde yapacağı o büyük değişikliği gösteriyor.

En dikkat çeken yeniliklerden biri, daha önce de aktardığımız gibi telefonun arka yüzeyinde yer alan ve neredeyse tüm genişliği kaplayan dev kamera ünitesi olacak. Bu tasarım büyük ölçüde Google'ın Pixel serisinde kullandığı tasarımı andırıyor.

iPhone 17 Pro işte böyle görünecek:

Kameralar ise alışıldık düzende olacak. iPhone 17 Pro'da 48 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş açılı ve 5x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto lens göreceğiz. Yani donanım olarak baktığımızda büyük bir değişiklik yok ama tasarım oldukça farklı.

Bir diğer değişiklik de telefonun çerçevesinde. Yeni iPhone’un kenarları daha yuvarlak hatlara sahip ve bu, özellikle keskin kenar tasarımlardan hoşlanmayan kullanıcıları sevindirebilir. Ayrıca iPhone 17 Pro’nun çerçevesi artık titanyum yerine alüminyumdan yapılacak.

Apple logosunun biraz daha aşağıya taşınması gibi küçük detaylar da yine daha önce ortaya çıkan detaylar arasında. Ayrıca iPhone 17 Pro Max modeli de doğrudan bu tasarıma sahip olacak, tek farkı önceki serilerde olduğu gibi daha büyük ekrana sahip olması olacak.

Peki siz iPhone 17 Pro'nun tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.