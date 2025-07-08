Apple'ın yeni uygun fiyatlı 'e' serisinin sonraki modeli iPhone 17e ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Görünüşe göre Apple bir kez daha aynı ekranı kullanacak.

Apple, bu yıl SE serisini yeniden markalamış ve uygun fiyatlı 'e' serisine dönüştürmüştü. Güney Kore’den gelen bir rapora göre şirket 2026 yılının bahar aylarında serinin yeni modeli iPhone 17e’yi çıkarmayı planlıyor.

Bugünkü raporda ilginç olan şu ki, iPhone 17e'nin ekranı daha önce iPhone 14 ve iPhone 16e’de kullanılan OLED panel ile aynı olacak. Yani Apple, maliyetleri düşürmek için yeni ekran yerine eski ama kaliteli bir panel kullanmaya devam edecek.

iPhone 17e'de de 6.1 inç OLED ekran yer alacak

Ekran tedariki BOE ve Samsung tarafından sağlanacak. iPhone 16e’de 6.1 inç boyutunda OLED ekran ve Face ID bulunuyor. Ayrıca A18 çipinden gücünü alıyor. iPhone 17e'nin de benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor ama kuvvetle muhtemel işlemcisi güncellenecek.

Şu anki bilgilere göre telefonun gelecek yılın Mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da bu bilgileri destekliyor ve Apple’ın bu “e” serisini sürdürmeye kararlı olduğunu söylüyor. Hatta Kuo, bu serinin 2027'de üçüncü bir modelini daha görebileceğimizi de iddia ediyor ama bunu şimdilik zaman ve satışlar gösterecek.