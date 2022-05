Apple, 2011 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 4S modeli nedeniyle tazminat ödemek zorunda kaldı. ABD'de açılan bir davada anlaşma yoluna giden şirket, telefona sahip olan bazı tüketicilere 15'er dolar ödeme yapacak. Bu tazminatın gerekçesi ise iOS 9...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2015 yılında piyasaya sürdüğü iOS 9 işletim sistemi nedeniyle 20 milyon dolardan oldu. ABD'nin New York ve New Jersey bölgelerinde yaşayan bir grup iPhone 4S sahibinin Apple'a açtığı dava kapsamında şirket, kullanıcılara telefon başına 15 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Talepleri toplamaya başlayan Apple, tüketicilere tazminat ödeyecek. Peki şirket, nasıl oldu da 11 yıllık bir akıllı telefon nedeniyle 20 milyon dolardan oldu?

Apple, iOS 9'u "En gelişmiş mobil deneyim. Şimdi daha da fazlası." sloganıyla piyasaya sürmüştü. Şirkete göre bu işletim sistemi, iPhone 4S modellerine hem yüksek performans hem de o yıllar için yeni nesil teknolojiler sunuyordu. Ancak bu sözler pek de gerçek olmadı. iPhone 4S'e iOS 9 yükleyen bazı tüketiciler, iddialara göre düşük performans ve berbat bir kullanıcı deneyimi ile karşılaştılar. İşte bunun üzerine 2015 yılında açılan dava, 20 milyon dolarlık anlaşma ile son bulmuş durumda...

Bilerek yavaşlatma iddiaları

Tüketiciler, Apple'a açtıkları davada sözlerin tutulmadığını ve yüksek performans sunulmadığını iddia ederken, Apple'ın bunu bilinçli bir şekilde yaptığını ileri sürüyorlar. Bu iddialar, iOS 9'dan yazılım düşürme yapılmasının imkansız hale getirilmesi ile de destekleniyor. Elbette Apple, bu iddiaları kabul etmiyor. Şirket, zaten yıllardır devam eden davanın daha fazla uzamaması için anlaşma yoluna gitmiş gibi görünüyor.

Apple, iPhone 4S'i hizmet verdiği hemen her ülkede piyasaya sürdü. Yani bu akıllı telefon Türkiye'de de satıldı. Ancak davanın kapsamı yalnızca ABD'nin New York ve New Jersey bölgelerinden ibaret. Yani o yıllarda bir iPhone 4S sahibi olsanız da bu anlaşma kapsamında 15 dolarlık ödemeden faydalanamazsınız...