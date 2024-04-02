Apple, "iPhone 6 Plus" ve "iPhone 8"i Külüstür İlan Etti: Artık Tamir Bile Etmeyecek!

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Apple, vintage yani modası geçmiş ürünler listesini güncelledi. Bu güncelleme, artık birkaç cihazın daha donanım desteğinden mahrum kalacağı anlamına geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski ve modası geçmiş (vintage) ürünler listesini güncelledi. Böylelikle şirket, birkaç cihazını daha donanım açısından desteklemeyi bırakmış oldu.

Peki Apple'ın eski ve modası geçmiş ürünler listesine hangi ürünleri ekledi? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, artık desteklenmeyecek cihazlara yakından bakalım.

Apple'ın eski ürün listesine eklediği ürünler:

Apple modası geçmiş ürünler

  • iPhone 6 Plus

Apple, 2014 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 6 Plus'ı iOS 13'ten sonra güncellememişti. Bu akıllı telefon şimdi, şirketin "eski cihaz" kategorisine eklenmiş durumda.
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Apple'ın modası geçmiş ürün listesine eklediği ürünler ise şöyle:

iPad mini

  • iPad Mini 4
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

Burada, iPhone 8 ile iPhone 8 Plus'a bir not düşmek gerekiyor. Şirket, bu ürünün sadece (PRODUCT)RED versiyonunu modası geçmiş ürünler listesine ekledi. Ürünlerin diğer renk seçenekleri ise hâlâ güncellenmeye devam ediyor.

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2024/04/01/apple-says-iphone-6-plus-is-now-obsolete/
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