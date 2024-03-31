Apple Watch modellerinin özelliklerini tıpkı iPhone'lar gibi detaylı görebileceğimiz "Teknik Özellikler" sayfası, kullanıma sunuldu.

Apple’ın zaman zaman öyle huyları çıkıyor ki gündemde karşımıza gelene kadar fark etmiyoruz bile. Fark etmek bile doğru ifade olmayabilir. Zira haklı olarak, bazı şeyleri o seviyede bir şirketin zaten yapmış olacağını varsayıyoruz. Ama konu Apple olunca maalesef her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor.

Normal şartlarda Apple sitesine gidip bir iPhone almak istediğinizde hem profesyonelce hazırlanmış sayfadan bilgi edinebiliyorsunuz hem de süslü kalıplara maruz kalmadan direkt “Teknik Özellikler” sayfasına geçebiliyorsunuz. Fakat aynı durum Apple Watch modelleri için geçerli değildi.

Apple Watch için Teknik Özellikler sayfası ‘nihayet’ ekleniyor.

Yeni Apple Watch modellerinin; yani Watch 9 serisi, Watch SE ve Watch Ultra 2’nin teknik özelliklerini bu sayfadan görebileceğiz. Daha önce Apple Watch modellerini karşılaştırabildiğimiz bir araç kullanıyordu fakat bu araç, sadece iki modelin farkını listelediğinden pek de bu sayfanın yerini tutmuyordu.

Bu sayfada akıllı saatin kasa materyali, boyutu, ağırlığı, bağlantı özellikleri, batarya bilgileri, sağlık ve güvenlik özellikleri, erişilebilirlik alanında sundukları vb. çok sayıda detay gösteriliyor. Bu aşamadan sonra çıkacak Apple Watch modellerinin de bu sayfaya ekleneceğini söyleyebiliriz.

Henüz Apple Türkiye sayfasında teknik özellikler kısmı bulunmuyor. Fakat güncellemeler başladığına göre o da çok kısa sürede siteye eklenecektir. Merak ediyorsanız bu linkten göz atabilirsiniz.