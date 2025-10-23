İnce Tasarımlı iPhone Air Sınıfta Kaldı: Apple, Üretimi Düşürüyor!

Tedarik zinciri kaynaklarının iddialarına göre Apple, iPhone Air üretimini ciddi oranda düşürme kararı aldı. Bunun nedeni, cihazın ilgi görmemesi.

Apple, eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle yepyeni bir telefonu da tanıtmıştı. Plus modelin yerine geçen ve iPhone Air ismini alan bu telefon, 5,6 mm inceliğiyle tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Asya’dan gelen haberler, iPhone Air’da işlerin pek iyi gitmediğini gösterdi.

Nikkei Asia tarafından tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre Apple, iPhone Air üretimini azaltma kararı aldı. Hatta iddiada iPhone Air’ın “üretim sonu” seviyelerine yakın üretim sayılarına kadar düşürüldüğü bildirildi.

Yeterli ilgiyi görmüyor

Gelen bilgilere göre iPhone Air, iPhone 17 serisi için öngörülen tüm üretim siparişlerinin yaklaşık %10 ila %15’ini oluşturuyor. Kaynaklara göre gerçek hacim kasım itibarıyla azalacak. Apple, standart ve Pro iPhone 17 modellerinin hepsinin üretimini artırırken Air’ınkini düşürüyor.

Bunun temel sebebi tahmin edebileceğiniz gibi ince tasarımlı cihazın yeterli ilgiyi görmemesi. Telefon, tek kameralı yapısı, yüksek fiyatı gibi konular nedeniyle kullanıcıların pek ilgisini çekememişti. Muhtemelen bu yüzden de Apple’dan üretimi azaltma hamlesi geldi. Bu durum, Air serisi cihazların geleceği için de bir soru işareti.

Benzer bir durumu Samsung’da da görmüştük. Galaxy S25 Edge ile ince telefon akımına katılan Samsung’un bu modeli, maalesef çok az ilgi görmüştü. Hatta iddialar, şirketin S26 Edge’i iptal etmiş olabileceğini de öne sürmüştü. Tüm bunlar, kullanıcıların şirketlerin sandığının aksine özelliklerden kısan ince telefonları pek tercih etmediğinin göstergesi.