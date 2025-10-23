Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

İnce Tasarımlı iPhone Air Sınıfta Kaldı: Apple, Üretimi Düşürüyor!

Tedarik zinciri kaynaklarının iddialarına göre Apple, iPhone Air üretimini ciddi oranda düşürme kararı aldı. Bunun nedeni, cihazın ilgi görmemesi.

İnce Tasarımlı iPhone Air Sınıfta Kaldı: Apple, Üretimi Düşürüyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle yepyeni bir telefonu da tanıtmıştı. Plus modelin yerine geçen ve iPhone Air ismini alan bu telefon, 5,6 mm inceliğiyle tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Asya’dan gelen haberler, iPhone Air’da işlerin pek iyi gitmediğini gösterdi.

Nikkei Asia tarafından tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre Apple, iPhone Air üretimini azaltma kararı aldı. Hatta iddiada iPhone Air’ın “üretim sonu” seviyelerine yakın üretim sayılarına kadar düşürüldüğü bildirildi.

Yeterli ilgiyi görmüyor

i1

Gelen bilgilere göre iPhone Air, iPhone 17 serisi için öngörülen tüm üretim siparişlerinin yaklaşık %10 ila %15’ini oluşturuyor. Kaynaklara göre gerçek hacim kasım itibarıyla azalacak. Apple, standart ve Pro iPhone 17 modellerinin hepsinin üretimini artırırken Air’ınkini düşürüyor.

Bunun temel sebebi tahmin edebileceğiniz gibi ince tasarımlı cihazın yeterli ilgiyi görmemesi. Telefon, tek kameralı yapısı, yüksek fiyatı gibi konular nedeniyle kullanıcıların pek ilgisini çekememişti. Muhtemelen bu yüzden de Apple’dan üretimi azaltma hamlesi geldi. Bu durum, Air serisi cihazların geleceği için de bir soru işareti.

Benzer bir durumu Samsung’da da görmüştük. Galaxy S25 Edge ile ince telefon akımına katılan Samsung’un bu modeli, maalesef çok az ilgi görmüştü. Hatta iddialar, şirketin S26 Edge’i iptal etmiş olabileceğini de öne sürmüştü. Tüm bunlar, kullanıcıların şirketlerin sandığının aksine özelliklerden kısan ince telefonları pek tercih etmediğinin göstergesi.

Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim