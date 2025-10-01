Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek

Samsung, Galaxy S26 serisinde planlarını değiştirdi. Edge modeli yerine Plus modeli yeniden seriye dahil ediliyor.

Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Samsung’un yeni amiral gemisi serisinde sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Daha önce seriden çıkarıldığı iddia edilen Galaxy S26 Plus modeli Galaxy S26 Edge’in yerine yeniden listeye eklenecek.

Galaxy S25 Edge’in satışları beklentilerin altında kalınca Samsung planlarını değiştirdi. Güney Kore kaynaklarından gelen bilgilere göre S26 Plus için geliştirme süreci yeniden hız kazandı.

Kod adı “M Plus” olan Galaxy S26 Plus yeniden listede

SSS

Kod adı “M Plus” olan Galaxy S26 Plus’ın, Pro (M1), Edge (M2) ve Ultra (M3) modelleriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor. Üretim planlarına bakıldığında, önceki seride Plus modelinin Edge’e göre daha yüksek talep gördüğü görülüyor. Nitekim S25+ için 500 bin adetlik üretim hedefi konulmuşken Edge modelinde bu rakam 300 binle sınırlı kalmıştı.

S25 ve S25 Ultra modellerinde ise milyon adetlik üretim hedeflerinin olduğu açıklanmıştı. Samsung’un Plus modelini geri getirme kararı pazar payını korumak ve gelir kayıplarını önlemek amacıyla alınmış görünüyor. Yeni serinin ise 2026’nın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 Modelleri İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı Samsung Galaxy S23 Modelleri İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı
Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim