Samsung İnce Telefondan Vazgeçti: Galaxy S26 Edge Yerine Galaxy S26+ Gelecek

Samsung, Galaxy S26 serisinde planlarını değiştirdi. Edge modeli yerine Plus modeli yeniden seriye dahil ediliyor.

Samsung’un yeni amiral gemisi serisinde sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Daha önce seriden çıkarıldığı iddia edilen Galaxy S26 Plus modeli Galaxy S26 Edge’in yerine yeniden listeye eklenecek.

Galaxy S25 Edge’in satışları beklentilerin altında kalınca Samsung planlarını değiştirdi. Güney Kore kaynaklarından gelen bilgilere göre S26 Plus için geliştirme süreci yeniden hız kazandı.

Kod adı “M Plus” olan Galaxy S26 Plus yeniden listede

Kod adı “M Plus” olan Galaxy S26 Plus’ın, Pro (M1), Edge (M2) ve Ultra (M3) modelleriyle birlikte satışa sunulması bekleniyor. Üretim planlarına bakıldığında, önceki seride Plus modelinin Edge’e göre daha yüksek talep gördüğü görülüyor. Nitekim S25+ için 500 bin adetlik üretim hedefi konulmuşken Edge modelinde bu rakam 300 binle sınırlı kalmıştı.

S25 ve S25 Ultra modellerinde ise milyon adetlik üretim hedeflerinin olduğu açıklanmıştı. Samsung’un Plus modelini geri getirme kararı pazar payını korumak ve gelir kayıplarını önlemek amacıyla alınmış görünüyor. Yeni serinin ise 2026’nın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.