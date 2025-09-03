Yeni bir iddiaya göre Apple, tedarik zincirindeki ortaklarına üretimde otomasyon kullanılmasını zorunlu kılmaya başladı. Gelecekteki iPhone, iPad gibi cihazların hepsini robotlar üretebilir.

Dünyada en çok satan teknolojik ürünlerden bazılarını bünyesinde bulunduran Apple’ın üretim süreciyle ilgili köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı iddia edildi. DigiTimes’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirket, üretimlerde otomasyon sistemlerine geçmek için kolları sıvadı.

İddiaya göre Apple, tedarik zinciri ortaklarıyla sözleşme yaparken robotik sistemlerin kullanılmasını ön koşul olarak zorunlu kılmaya başladı. Yani yakında Apple ürünleri insanlarda ziyade robotlardan üretilen bir hâl alabilir..

Otomasyon ile ürün kalitesinin dengelenmesini ve masrafların azalmasını hedefliyor

Apple’ın üretimde otomasyona geçmek istemesinin arkasında birkaç sebep var. Buna göre şirket, her yerde aynı otonom sistemler sayesinde farklı tesislerde ürün kalitesinin dengelenmesini istiyor. Ayrıca iş gücü bağımlılığını azaltmak, siyasi gerginliklerden etkilenmemek ve masrafları düşürmek de hedefleri arasında.

Robotik sistemler ile üretimin Apple’ın tüm büyük ürünlerini kapsadığı da gelen bilgiler arasında. Yani yakında iPhone, Mac, iPad, Apple Watch gibi ürünlerin hepsini robotlar üretmeye başlayabilir. Bunun iş gücünü nasıl etkileyeceğini bilemiyoruz ancak birçok kişinin işsiz kalma ihtimali var.

Daha da ilginç olan ise Apple’ın tedarik zinciri ortaklarından otonom sistemleri kendilerinin finanse etmesini istemesi. Yani şirketler, tüm otomasyon sistemlerini kendileri tesislerine getirecek ve Apple’dan bu konuda yardım beklemeyecek. Daha öncesinde Apple, şirketlere üretim için destek veriyordu ancak robotik sistemlerde bunu keseceği görüldü. Böyle bir talebin şirketlere büyük masraflar doğuracağını tahmin edebiliriz. Apple kadar büyük, trilyon dolarlık şirketin bu konuda yardımcı olmaması ve tüm yükü şirketlere bindirmesi gerçekten tartışmalı bir karar.