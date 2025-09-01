Akıllı telefon dünyasında zaman zaman alışılmışın dışında tasarımlara sahip özel modeller öne çıkıyor. Genellikle sınırlı sayıda üretilen bu cihazlar, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Apple’ın iPhone serisini temel alan son özel tasarım da bu yaklaşımın en güncel örneği. Bu kez sahneye çıkan model ise kamerasız iPhone 17 Pro Max.

Apple daha iPhone 17’yi tanıtmadan lüks tasarımlarıyla tanınan Caviar ilginç bir koleksiyonla karşımıza çıktı. “Stealth Collection” adı verilen bu özel seride alışılmışın aksine telefonlardan kameralar tamamen çıkarılmış durumda.

Seride öne çıkan modellerden biri iPhone 17 Air Stealth Carbon oldu. Apple’ın en ince iPhone’u olması beklenen iPhone 17 Air temel alınarak geliştirilen bu modelde arka kameralar tamamen çıkarıldı.

iPhone 17 Pro Max Stealth Titan, 430 bin TL’ye satışta

Karbon fiber gövdeyle tasarlanan cihaz, yalnızca 19 adet üretildi ve her biri özel seri numarasıyla koleksiyonluk ürün niteliği kazandı. Fiyatı ise 8.630 dolar olarak açıklandı. Bir diğer seçenek ise iPhone 17 Pro Max Stealth Titan modeli. Daha büyük ekran isteyen kullanıcılar için hazırlanan bu versiyon da kamera içermiyor. Güçlendirilmiş karbon gövdeye sahip olan Titan modeli, koyu tonları ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. 19 adetle sınırlı üretildi ve 9.200 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Her iki model de Caviar’ın resmi web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Lüks kutu tasarımı ve otantiklik sertifikasıyla birlikte satılacak bu özel seri, iPhone 17 ailesi tanıtılmadan önce koleksiyonerlerin erişimine sunuldu.