Apple'ın kendi personelinin kullanması için bir yapay zekâ geliştirdiği ortaya çıktı. Personel eğitimine odaklanan bu yapay zekâ, Apple ve ürünleriyle ilgili detaylı bilgi vermek için eğitildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çalışanları için önemli bir işe imza attı. Şirket, personelinin daha iyi ürün satabilmesi için bir yapay zekâ oluşturdu. Daha çok personel eğitimine odaklanacak bu yapay zekâ, personelin Apple ve ürünleriyle ilgili aklına takılan soruları yanıtlamaya çalışacak.

Aslına bakacak olursak Apple'ın hamlesi şaşırtıcı değil. Çünkü yapay zekâ, hayatımızın her noktasına entegre olmaya başlamış durumda. Hatta Apple, resmî destek sayfası için de bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor. Bu yapay zekâ erişime açıldığı zaman son kullanıcılar, Apple Destek sayfasında yapay zekâdan destek alacaklar. Şirketin yeni hamlesi, personelin de yapay zekâ ile eğitilmesini sağlayacak.

Ne zaman kullanıma açılacağı belli değil

Apple'ın personeli için geliştirdiği üretken yapay zekâ, henüz test aşamasında. Bu yapay zekânın ne zaman tüm personelin erişime açılacağı ise henüz belli değil. Ancak şu bir gerçek ki Apple, yakın gelecekte çok daha donanımlı personellerle hizmet vermeye başlamış olacak. Çünkü bir personel, bu yapay zekâya aklına gelecek herhangi bir soruyu sorup, rahatlıkla yanıt alabilecek.

Apple'ın geliştirdiği yapay zekânın kullanımından alınan bir ekran görüntüsü:

Apple zaten dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarının başında geliyor. Personelin yapay zekâ ile desteklenmesinin bu duruma katkı sağlayıp sağlamayacağı henüz belirsiz. Ancak yine de böyle bir hamleyle kafasında soru işaretleriyle Apple mağazasına giden bir tüketici, karşısındaki personelin profesyonelliğinden memnun kalacaktır.