Apple'ın Uygun Fiyatlı iPhone Modeli Bugün Tanıtılabilir

Apple'ın bir süredir konuşulan yeni telefonu, 9To5Mac tarafından yeniden ele alındı. Ortaya atılan iddialara göre Apple, iPhone SE olarak isimlendireceği yeni telefonunu bugün duyuracak. Ayrıca bu telefon 399 dolara satılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süre uygun fiyatlı yeni bir iPhone modeli gündeme geldi. İddialara göre şirket, geçtiğimiz mart ayı içerisinde bu telefonu tüketicilerle buluşturacaktı ancak beklenen olmadı ve Apple, mart ayı içerisinde birkaç ürün duyurmasına rağmen yeni bir iPhone'dan bahsetmedi. Şimdiyse tüketicileri heyecanlandıracak bazı yeni iddialar gündeme geldi.

Yeni bir açıklama yapan 9to5Mac, Apple'ın yeni iPhone modelini bugün itibarıyla duyuracağını iddia etti. İddialara göre Apple, COVID-19 nedeniyle lansmanını iptal etti ancak aşağı doğru yönelen satış eğrisi nedeniyle uygun fiyatlı iPhone'u daha fazla bekletmek istemiyor.

Şu ana kadar sizlere, yeni iPhone'un "SE2" ya da "9" olarak isimlendirileceğinden de bahsettik. Bu konuya da değinen 9to5Mac ekibi, telefonun bu iki isimlendirmeyle değil, sadece "iPhone SE" ismiyle geleceğini iddia ediyor. Aslına bakacak olursak bu isimlendirmenin doğru olduğunu gösteren bir de olay yaşanmış durumda. Dilerseniz hemen bu ayrıntıya bakalım.

Aşağıdaki fotoğraf, Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bir aksesuarı gösteriyor:

Bu aksesuar, iPhone'ların camını koruyabilmek için geliştirilen bir koruyucu katman. Ancak görsele dikkat edecek olursanız iPhone SE ibaresi ile iPhone 7 ve iPhone 8 ibaresinin yan yana olduğunu göreceksiniz. Buradaki iPhone SE, bundan birkaç yıl önce piyasaya sürülen modeli değil, yaklaşmakta olan yeni modeli temsil ediyor. Çünkü yeni iPhone SE'nin ekran tasarımını, iPhone 7 ve iPhone 8 serisine benzer olacak.

İddialara göre iPhone SE, 3 farklı depolama alanı ile desteklenecek. Buna göre tüketiciler; 64 GB, 128 GB ya da 256 GB depolama alanına sahip olan iPhone SE'lerden bir tanesini tercih edebilecekler. Ayrıca tüketiciler siyah, beyaz ve kırmızı renklerde olan iPhone SE modelleriyle karşılaşacaklar. Tüm bunlara ek olarak iPhone SE, tüketicilere 3 GB RAM kapasitesi sunacak.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan bilgiler, yaklaşmakta olan iPhone SE'nin 4.7 inç IPS LCD yapıdaki ekrana, Touch ID'ye, A13 Bionic işlemcisine, 12 MP arka kameraya ve 10 MP ya da 12 MP'lik ön kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Ayrıca bu telefonun NFC desteğine sahip olacağı ve böylelikle kullanıcıların, Apple Pay hizmetini kullanılabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Peki tüm bu özelliklere sahip olması beklenen yeni iPhone'un fiyatı ne olacak? Bu konuda ortaya bazı iddialar atıldı. Bu iddialara göre iPhone SE, 399 dolar (yaklaşık 2.650 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. Ancak bu konunun netleşmesi için de Apple'ın bu telefonun fiyatını resmen açıklaması gerekiyor.

2405 TL'ye çıkacağı söylenen Apple'ın harbiden ucuz telefonu iPhone 9/SE2: