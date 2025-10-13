Apple, Varlığı Bile Unutulan Bir iPhone Uygulamasının Fişini Çekti

Apple, 2017'de tanıttığı ancak ilgi görmeyen video düzenleme uygulaması Clips'in fişini çektiğini açıkladı. Artık güncelleme gelmiyor, yeni indirmelere kapatıldı.

Apple, 2017 yılında Clips isminde bir uygulama duyurmuştu. Şirketin Snapchat ve Instagram Hikâyelerine rakip olarak çıkardığı bu uygulama, bir sosyal medya uygulamasından ziyade fotoğraf ve video düzenleme uygulamasıydı. Videolarınıza müzik, metin ve filtreler ekleyebiliyordunuz.

Clips, yıllar boyunca kendini geliştirdi ve AR efektleri de dahil birçok yenilik aldı. Ancak son zamanlarda popülaritesi inanılmaz düştü ve kullanıcıların pek tercih etmediği bir uygulama hâline geldi.

10 Ekim itibarıyla yeni indirmelere kapatıldı

Clips’in düşen popülerliği, nihayetinde Apple’ın fişi çekmesine neden oldu. Öyle ki teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde destek sayfasını güncelleyerek uygulamaya desteğini çektiğini belirtti. Yapılan açıklamada Clips’in artık güncelleme almayacağı, 10 Ekim 2025 itibarıyla da tüm yeni indirmelere kapatıldığı aktarıldı.

Yani artık uygulamaya herhangi bir yenilik gelmeyecek, cihazınızda yoksa da onu indiremeyeceksiniz. Sadece ölü bir uygulama olarak hâlihazırda indirilen cihazlarda kullanılmaya devam edecek. Ancak buna güvenmeden Clips’teki içeriklerinizi Fotoğraflar uygulamanıza kaydetmenizde fayda var. Olası bir yeni işletim sistemi güncellemesi Clips’in çalışmayı durdurması içeriklerinizi kaybetmenize neden olabilir. Bizce en iyi seçenek artık Clips’i tamamen bırakmak.