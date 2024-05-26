Bir YouTuber, 2003'te üretilen bir iPod'a ulaştı. Cihaz, Apple'ın hiç piyasaya sürmediği Tetris benzeri Stacker isimli bir oyunu ortaya çıkardı.

Apple’ın iPod cihazı, şüphesiz bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Tabii ki şirket de o zamanlarda cihaza yenilikler getirmek için birçok çalışma gerçekleştiriyordu. Şimdi ise bunlardan biri gün yüzüne çıktı.

AppleDemoYT isimli bir YouTuber, üçüncü nesil bir prototip iPod’un görüntülerini paylaştı. Görüntülerde şirketin, Tetris’e benzeyen bir oyunu da iPod için geliştirdiği görüldü.

Prototip cihaz, Apple’ın hiçbir zaman çıkarmadığı Tetris benzeri oyunu Stacker’ı ortaya çıkardı

Bahsi geçen cihaz, bir DVT. Bu da geliştirilme sürecinde ortalarda olan bir prototip olduğu anlamına geliyor. Bu cihaz, 2003’te üretilen üçüncü nesil iPod’un bir prototipi. iPodOS 2.0 işletim sisteminin prototipiyle çalışıyor. iPod'un ikonik tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Çin’deki bir elektronik satıcısından satın alınmış. İlk başlarda çalışmıyormuş ancak onu hayata döndürmeyi başarabilmişler.

AppleDemoYT’nin ulaştığı bu cihazın en çok dikkat çeken kısmı ise “Stacker” isimli asla geniş çapta piyasaya sürülmeyen bir oyuna sahip olması. Apple tarafından tasarlanan bu oyunun Tetris’e benzediği görülebiliyor. Bir nevi Apple’ın Tetris’i diyebiliriz.

Cihazdan tek keşfedilen oyun da bu değil. Prototipte, buna ek olarak Block0 ve Klondike isimlerine sahip haklarında pek bilgi bulunmayan diğer oyunlar da varmış. Ancak sadece Stacker’ı çalıştırmayı başarabilmişler.

Apple, sonraki yıllarda iPod’laa lisanslı Tetris de dahil birçok oyunu getirmişti. Ancak kendi versiyonu Stacker’ı hiçbir zaman getirmedi. Şirketin neden hiçbir zaman piyasaya sürmediği hakkında bir açıklaması da maalesef yok.