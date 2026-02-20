Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Toplam Fiyatı 196 TL Olan İki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta iki oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Fiyatı 196 TL Olan İki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle korku ve platform türünden seveceğini düşündüğümüz iki oyun ücretsiz olmuş durumda.

Paragnosia ve BROTHER!!! Save him!'i 24 Şubat tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Paragnosia nasıl bir oyun?

2

Odanızın her köşesini, odalar boyunca uzanan bir ray üzerinde kameranızı hareket ettirerek gözlemleyin. Paranormal anomalileri bulun ve fotoğraflarını çekerek onları kovun. Gözetleme odanızda kilitli kalmışken, bu geceki 8 turu atlatabilecek misiniz?

Paragnosia'yı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

BROTHER!!! Save him! nasıl bir oyun?

2

İyi bir oyuncu olduğunu kanıtlayabilir, zorlu bir yolu aşabilir ve kardeşini kurtarabilir misin? Bu meydan okuma korkaklar için değil!

BROTHER!!! Save him!'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Her Biri Farklı Bir Noktasıyla Sizi Büyüleyecek En İyi Single Player (Tek Kişilik) Oyunlar Her Biri Farklı Bir Noktasıyla Sizi Büyüleyecek En İyi Single Player (Tek Kişilik) Oyunlar
Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Başından Yüzlerce Saat Kalkamayacağınız En Popüler Online Oyunlar Başından Yüzlerce Saat Kalkamayacağınız En Popüler Online Oyunlar
2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
Ara Tatilde İyi Bir Bilgisayara İhtiyacınız Olmadan Eğlenebileceğiniz Düşük Sistemli Oyunlar Ara Tatilde İyi Bir Bilgisayara İhtiyacınız Olmadan Eğlenebileceğiniz Düşük Sistemli Oyunlar
Oyunlar ücretsiz oyun Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com