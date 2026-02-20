Toplam Fiyatı 196 TL Olan İki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta iki oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle korku ve platform türünden seveceğini düşündüğümüz iki oyun ücretsiz olmuş durumda.

Paragnosia ve BROTHER!!! Save him!'i 24 Şubat tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Paragnosia nasıl bir oyun?

Odanızın her köşesini, odalar boyunca uzanan bir ray üzerinde kameranızı hareket ettirerek gözlemleyin. Paranormal anomalileri bulun ve fotoğraflarını çekerek onları kovun. Gözetleme odanızda kilitli kalmışken, bu geceki 8 turu atlatabilecek misiniz?

Paragnosia'yı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

BROTHER!!! Save him! nasıl bir oyun?

İyi bir oyuncu olduğunu kanıtlayabilir, zorlu bir yolu aşabilir ve kardeşini kurtarabilir misin? Bu meydan okuma korkaklar için değil!

BROTHER!!! Save him!'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.