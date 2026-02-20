Oyun Ne Hâle Gelmiş: GTA 5'ten Sonra Sıra GTA 4'e Geldi, Boyutu Tam 684 MB'a Düşürüldü!

Geçtiğimiz günlerde GTA 5'i 2.5 GB'a düşüren mod yapımcısı bu sefer GTA 4'ün boyutunu tam 684 MB'a düşürmeyi başardı. Peki oyun şimdi nasıl görünüyor?

Bir mod yapımcısı, oyun dünyasını şaşkına çeviren bir işe daha imza attı. Geçtiğimiz hafta GTA 5’i 2.5 GB’a sığdırarak gündem olan mod yapımcısı, bu kez gözünü serinin bir önceki oyunu olan GTA 4'e dikti.

Sonuçsa elbette şaşırtıcı çünkü bu sefer 20 GB boyutundaki GTA 4'ü tam 684 MB’a düşürmeyi başardı. Daha açık olmak gerekirse bu boyut, günümüzde çekilen bazı yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan bile küçük.

GTA 4'ü 684 MB'a nasıl düşürdü?

684 MB’a ulaşmak için yapılanlar, teknik açıdan etkileyici olsa da içerik açısından oldukça radikal. Mod yapımcısı bu süreçte:

Tüm görevleri kaldırdı,

Radyo istasyonlarını sildi,

Ara sahneleri çıkardı,

Haritanın yaklaşık %90’ını yok etti,

Dokuları ciddi şekilde sıkıştırdı.

Bir zamanlar Liberty City’nin sokaklarında Niko Bellic ile dolaştığınız o geniş dünya, artık neredeyse boş bir kabuktan ibaret. Ortada hikâye yok, görev yok, atmosfer yok. Direksiyon başında radyo bile çalmıyor. Bu nedenle ortaya çıkan şey tam anlamıyla “sıkıştırılmış GTA 4” değil, daha çok GTA 4’ün iskeletini taşıyan bir teknik demo diyebiliriz.