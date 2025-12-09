Tümü Webekno
Apple'ın "işlemci" patronu, şirketten ayrılmayacağını açıkladı

Apple’ın Apple Silicon mimarı Johny Srouji, ayrılacağı iddialarını yalanladı. Ekibine “Gitmiyorum” diyerek şirkete bağlılığını yineledi. Açıklama, son raporların yarattığı belirsizliği giderdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple Silicon’un başındaki isim Johny Srouji, son günlerde çıkan “Apple’dan ayrılabilir” iddialarını ekibine gönderdiği mesajla yalanladı. “İşimden memnunum, gitmeyi planlamıyorum” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Srouji’nin açıklaması, Apple’da üst düzey ayrılıkların arttığı bir döneme denk geldi. Kokpit kadrosundaki bu değişimler, şirketin çip geliştirme yol haritası konusunda belirsizlik yaratmıştı.

Apple Silicon stratejisinin mimarı olan Srouji’nin kalması, şirketin donanım–yazılım entegrasyonunda istikrar anlamına geliyor. M1 sonrası jenerasyonlar için yürütülen çalışmaların da sekteye uğramayacağı düşünülüyor.

Eğer iddialar doğru olsaydı, Apple’ın uzun vadeli çip planları ciddi risk altına girebilirdi. Bu açıklama hem çalışanlara hem yatırımcılara güçlü bir devam mesajı niteliği taşıyor.

