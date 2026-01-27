iPhone 5s, iPhone 6 Gibi Eski iPhone'lar İçin Güncelleme Yayınlandı

Apple, iOS 12 için bir güncelleme yayımladı. 13 yıllık iPhone 5s ve 12 yıllık iPhone 6 modelleri bu güncellemeyi aldı. Üstelik güncelleme, kullanıcı deneyimini gerçekten etkileyecek yenilikler içeriyor.

Apple’ın Eylül 2013’te tanıttığı iPhone 5s modeli kendine has o ikonik tasarımıyla birçok insanın aklına kazınmayı başarmış ve en çok sevilen iPhone modellerinden biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise neredeyse 13 yaşında olan bu telefon ile alakalı kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

iOS 26.2.1’i yayımlayan Apple, aynı zamanda ilk piyasaya sürülüşünden 8 yıl geçen iOS 12 sürümünün güncellenmiş bir versiyonunu yayımladı. Bu güncelleme iPhone 5s de dahil hâlâ bu yazılımı kullanan telefonlara geldi.

iPhone 5s ve iPhone 6’ya güncelleme geldi

iOS 12.5.8, iPhone 5s ve iPhone 6 modelleri için kullanılabilir durumda. Bu da Apple’ın 12 ve 13 yıl sonra bile telefonlarına güncelleme sunmaya devam edebileceğini ve güncelleme desteği konusunda en önde markalardan biri olduğunu bir kez daha gösteriyor. iPhone 5s Eylül 2013, iPhone 6 Eylül 2014’te çıkış yapmıştı.

Güncelleme notlarına göre iOS 12.5.8 sürümü; iMessage, FaceTime ve cihaz etkinleştirme gibi özellikler için gerekli olan sertifikanın geçerlilik süresini uzatarak, bu özelliklerin Ocak 2027'den sonra da çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Yani telefonları hâlâ kullananlar bu özelliklerden yararlanmaya devam edebilecek. Normalde sertifika süresi dolduğunda bu özellikler kapanacaktı ancak yeni güncellemeyle bu durum çözüldü.

iPhone 5s ve iPhone 6 modellerinin 2023 yılında da bir güvenlik güncellemesi aldığını görmüştük. Apple normalde en az 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor ancak neredeyse her seferinde bu sürenin uzadığını, şirketin 10 yılı bile aşan seviyelerde çok uzun yıllar boyunca güncellemelerini sürdürdüğünü görüyoruz. Örneğin iPhone 6s de aynı şekilde geçen sene eylülde çıkışından 11 yıl geçmesine rağmen güvenlik güncellemesi almıştı. Cihaz bugün de iOS 15.8.6 sürümlü benzer bir sertifika güncellemesini aldı.