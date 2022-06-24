Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıllardır sızıntıları gündeme gelen ama kendisi asla gelmeyen karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kuo'ya göre gözlük, Ocak 2023'te tanıtılacak. Peki Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, tüketiciye neler sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslında bu pek de gizemli bir şey değil. Zira aylardır, hatta yıllardır bu ürünle ilgili iddialar kazanı kaynayıp duruyor. Yaşanan son bir gelişme ise Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün artık hazır duruma gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yaklaşmakta olan gözlüğü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuo'ya göre şirket, Ocak 2023'te bir etkinlik düzenleyecek ve karma gerçeklik gözlüğünü tüm tüketicilerin beğenisine sunacak. Bu gözlüğün Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en karmaşık ürün olduğundan bahseden Ming-Chi Kuo, Apple'ın gözlüğü ile karma gerçeklik sektörünün gelişiminin hızlanabileceğini ifade ediyor.

Tahminin gerçek olup olmayacağı meselesi muallakta

*Temsili görsel.

Aslına bakacak olursak; Ming-Chi Kuo'nun belki de en başarısız olduğu konulardan bir tanesi bu gözlük. Apple analisti, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda gözlük için önce 2022 yılını işaret etmişti. Kısa bir süre sonra açıklama yapan Kuo, bu kez de 2023'ün ikinci çeyreğinden bahsetmişti. Yapılan yeni tahminse Ocak 2023. Yani bu iddiaya mesafeli yaklaşmak, daha makul bir yaklaşım.

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün hangi özelliklerle donatıldığı henüz belli değil. Bu konuda da ortaya atılmış sayısız iddia var. Ancak bu noktada gündeme gelen son iddia, cihazın bağımsız bir şekilde çalışabileceği yönünde. İddialara göre 14 adet kamerayla donatılacak olan gözlük, Apple'ın M1 işlemcisine yakın performans sunan özel bir işlemci ile gelecek. Tüm bunlar, Apple'ın yapacağı açıklamalarla netleşecek.