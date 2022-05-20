Qualcomm, gelecekte üretilecek artırılmış gerçeklik gözlükleri için referans olacak yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttı. Qualcomm'un üreticilere sunacağı referans gözlüğün önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden Qualcomm, bir yandan da sanal gerçekliğe olan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda artırılmış ve sanal gerçeklik yongalarını tanıtan şirket, bugün de yeni geliştirdiği artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

‘Qualcomm Wireless AR Smart Viewer’ ismiyle tanıtılan yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü, günümüz gözlüklerine göre önemli geliştirmeler içeriyor. Şirketin Snapdragon XR2 platformundan gücünü alan gözlük, tamamen kablosuz çalışıyor ve şirketin açıklamasına göre hiçbir gecikme olmadan çalışıyor.

Qualcomm'un üreticilere referans olacak artırılmış gerçeklik gözlüğü:

Gelecekte farklı üreticiler tarafından geliştirilecek yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri için referans görevi görecek olan yeni artırılmış gerçeklik gözlükleri, bir önceki nesil gözlüklere göre %40 daha ince profile sahip. Bununla birlikte gözlüğün ağırlık dağılımı da kullanıcıyı daha az rahatsız etme amacıyla daha da dengelendi.

Qualcomm Wireless AR Smart Viewer, her bir göze 1920 x 1080p çözünürlüğünde ve 90 Hz tazeleme hızında görüntü sunuyor. microLED teknolojisinden faydalanan gözlükler, altı serbestlik derecesine sahip (6DoF) kafa takibi ve jest tanıma ile el takibi sağlamak için çift monokrom kamera ve bir adet RGB kameraya yer veriyor.

Referans gözlük, bu özelliklerin yanı sıra Wi-Fi 6/6E ve Bluetooth bağlantı desteklerini sunuyor. Akıllı telefonlara bağlanarak kullanılan artırılmış gerçeklik gözlüğü, sadece 3 milisaniye gecikme süresiyle çalışabiliyor. Söz konusu referans gözlükten faydalanan yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.