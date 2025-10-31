Tümü Webekno
Apple, Kestirmeler Uygulamasını Güncelledi: iPhone'lara 25'ten Fazla Yeni Kısayol Geldi!

Apple, iPhone'larda kısayol oluşturulmasını sağlayan Kestirmeler uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile 25'ten fazla kısayol, iPhone kullanıcılarına sunuldu. Peki Kestirmeler uygulamasında ne gibi yenilikler var?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'ları çok daha efektif kullanılmasını sağlayan "Kestirmeler" uygulamasını sessiz sedasız güncelledi. iOS 26 kullanıcıları için sunulan güncelleme, iPhone'lar için bazı yeni kısayollar oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca mevcutta kullanılmakta olan kısayollar için de iyileştirmeler yapılmış durumda.

Peki Apple'ın Kestirmeler uygulaması için sunduğu güncellemede neler var? iPhone'lara hangi işlevler için kısayollar geldi? Yapılan iyileştirmeler neler? Gelin hep birlikte yeniliklere bakalım.

Kestirmeler uygulamasına getirilen yeni kısayollar:

  • Panoya Dosya Ekle
  • Görüntü Oluştur
  • Mesaj Bul (Mail uygulaması içinde)
  • Ölçümü Başlat
  • Mesaj Bul (Mesajlar uygulaması içinde)
  • Sohbet Bul (Mesajlar uygulaması içinde)
  • Albümü Yeniden Adlandır (Fotoğraflar uygulaması içinde)
  • Fotoğraf Ara (Fotoğraflar uygulaması içinde)
  • Anılar Oluştur (Fotoğraflar uygulaması içinde)
  • Kütüphane Filtrele (Fotoğraflar uygulaması içinde)
  • Hızlı Hatırlatmaları Göster
  • Uygulama ve Web Site Verilerini Göster
  • Yaklaşan Spor Etkinliklerini Göster
  • İzleme Listesinden Sil (Finans uygulaması içinde)
  • İzleme Listesine Ekle (Finans uygulaması içinde)
  • Model Kullan (Apple Intelligence ve GPT için)
  • Görsel Zekâyı Aç (Apple Intelligence için)
  • Ses Kaydını Bul
  • Konumu Listeye Ekle (Hava Durumu uygulaması için)
  • Konumu Listeden Sil (Hava Durumu uygulaması için)
  • Metin Tonunu Ayarla (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
  • Metinden Liste Oluştur (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
  • Metinden Tablo Oluştur (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
  • Düzeltilmiş Metin (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
  • Metni Yeniden Yaz (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
  • Metni Özetle (Apple Intelligence'ın yazma yardımcısı için)
iPhone 20'de tek bir tuş bile olmayabilir iPhone 20'de tek bir tuş bile olmayabilir

Apple'ın Kestirmeler uygulamasına sunduğu yeni kısayollar bu şekilde. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi hâlihazırda kullanılabilen kısayollar için de iyileştirmeler var. Mesela QR Kodu Oluştur kısayolu renk ve stil belirleyebiliyor. Hesaplama İfadesi ise gerçek zamanlı dönüştürme yapabiliyor. Tarih kısayolu ise belirli bir tatil dönemi için filtreleme yapabiliyor...

