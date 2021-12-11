Son dönemde kullanıcılarının gizliliği için yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Apple, sosyal medya platformlarını milyarlarca dolar zarara uğratmayı başardı. Ancak şirket, kişisel verilerinizi tamamen koruyamıyor olabilir…

Apple, bu yıl tanıttığı ‘uygulama takibi şeffaflığı’ özelliğiyle kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için bir adım atmıştı. Telefona indirilen uygulamalar, bu özellik sayesinde kullanıcıların aktivitelerini otomatik olarak takip altına alamıyor ve kendileri tarafından onay almaları gerekiyor. Eğer onay verilmezse kullanıcıların aktiviteleri takip altına alınamıyor.

Bu özellik, Facebook gibi kişisel veriler üzerinden reklam oluşturan şirketler için kötü bir haberdi. Her ne kadar Apple’ın bu özelliği Facebook’un reklam gelirlerini sıfıra indirmese de %5’lik bir düşüş sağlamayı başardı. Ancak yeni elde edilen bir bilgi, Apple’ın bu özelliğinin bazı uygulamalar tarafından atlatıldığına işaret ediyor.

Aktiviteleriniz dolaylı olarak takip ediliyor olabilir:

Apple’ın ‘uygulama takibi şeffaflığı’ özelliği, direkt olarak sizin kişisel verilerinizi korumada etkili. Ancak bazı uygulamalar, dolaylı olarak verilerinize ulaşabiliyor. Örneğin Snap şirketi, takip edilmeye ‘izin vermeyen’ Apple kullanıcılarına ait verileri direkt olarak kendilerinden değil, içinde bulundukları gruplardan almaya devam etti.

Elde ettikleri verilerse ‘anonim’ veya ‘gruplara ait’ olarak değerlendirildi. Buna ek olarak, Financial Times adlı bir haber kaynağından elde edilen bilgilere göre IP adresi, konum ve ekran boyutu gibi kişisel veriler hâlâ reklam şirketlerine ulaştırılmaya devam ediyor. Böylelikle ekranınıza ve konuştuğunuz dile uygun reklamlar karşınıza çıkabiliyor.

Fakat hemen umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü Apple’ın gizlilik özelliğinin atlatılamayan son derece önemli yanları da bulunuyor. Öyle ki Facebook, Snap, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya şirketleri Apple’ın bu özelliği yüzünden toplam 10 milyar dolarlık zarara uğradılar. Her ne kadar bütün veriler korunamıyor olsa da Apple’ın kullanıcılarını büyük oranda koruduğunu söyleyebiliriz.