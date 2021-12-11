Apple, iOS 15.2 İle Gelen Yeni Özellikleri Duyurdu

Apple yakında piyasaya çıkacak iOS 15.2 işletim sistemi ile yeni bir özelliği duyurdu. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, iPhone onarım servislerinde kullanılan yedek parçanın orijinal olup olmadığını anlayabilecek.

Apple’ın yaklaşık 2 ay önce piyasaya sürülen işletim sistemi iOS 15, pek çok kullanıcının kötü deneyimleriyle sık sık gündeme gelmişti. Yaşanan teknik sorunların çözümü ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Apple, işletim sistemini güncellemeye devam ediyor.

Apple, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek yeni güncelleme iOS 15.2 ile dikkat çeken “iPhone Parçaları ve Servis Geçmişi” adlı yeni özelliğini duyurdu.

Yedek parçanın orijinal olup olmadığı anlaşılabilecek

Apple, işletim sistemine gelecek son güncelleme ile iPhone parçaları ve servis geçmişinin görüntüleneceği yeni özelliğini duyurdu. Özellik sayesinde iOS 15.2 ve sonraki sürümlerde, iPhone’ların parçaları ve servis geçmişi görülecek. iPhone bileşenleri analiz edilecek ve Apple Onarım Servisi dışında bir servis geçmişi hakkında uyarı verilecek. Kullanıcılar için daha güvenilir bir servis deneyimi sunacak olan yeni özelliğin, onarım fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

Servis orijinal Apple parçaları ve araçları kullanılarak yapıldıysa, parçanın yanında “Orijinal Apple Parçası” ibaresi yer alacak. Eğer onarım sırasında orijinal olmayan parçalar kullanıldıysa; parçanın orijinal olmayan bir parça ile değiştirildiği, daha önce kullanılmış veya başka bir iPhone’a yüklenmiş olabileceği ya da beklendiği gibi çalışmadığı anlamına gelen “Bilinmeyen Parça” uyarısı yer alacak.

Apple’ın iOS 15.2 ile hangi telefonların hangi bölümlerinin izleneceğini konusunda yaptığı açıklamaya göre:

iPhone SE (2. nesil) dahil iPhone XR, XS, XS Max ve sonraki modeller için pilin değiştirilip değiştirilmediği görülebilecek.

değiştirilip değiştirilmediği görülebilecek. iPhone 11 modelleri, iPhone 12 modelleri ve iPhone 13 modelleri için pilin veya ekranın değiştirilip değiştirilmediği görülebilecek.

değiştirilip değiştirilmediği görülebilecek. iPhone 12 modelleri ve iPhone 13 modelleri için pilin, ekranın veya kameranın değiştirilip değiştirilmediğini görülebilecek.

Özelliğe, Ayarlar > Genel > Hakkında adımlarını izleyerek erişilebilecek.