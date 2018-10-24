Apple, Selfie Güzelleştirme Özelliğini Kaldırdı

Beauty-gate adı verilen selfie "fiyaskosundan" sonra Apple, ön kameralarda Smart HDR özelliğinin algoritmasını gelecek güncellemelerde değiştireceğini duyurdu.

iPhone Xs ve Xs Max çıktığında yapılan incelemeler kameraların çok başarılı olduğunu ortaya koymuş, ancak yanında bir sorunu da açığa çıkarmıştı. Yeni iPhone'lar ön kamerada bir yüz algıladığında fotoğrafa bir filtre uyguluyor ve yüzü pürüzsüzleştiriyordu. Bugünkü haberimizde kısaca bahsettiğimiz gibi beauty-gate adı verilen bu durum, Apple'ın da kulağına gitmiş olacak ki şirket, iOS 12.1'in tam sürümüyle beraber bunu düzelteceklerini söyledi.

Yüz pürüzsüzleştirilme olayı, ilk başta istenmeyen bir "güzellik efekti" olarak değerlendirilmiş ancak Reddit ve YouTube'daki kullanıcılar bunun sadece ön kameradaki Smart HDR özelliğiyle ilgili olduğunu ortaya koymuşlardı. HDR modu ise farklı pozlamalarda birden çok fotoğraf çekiyor ve bunu tek bir kare haline getiriyor.

Apple, problemi kabul etti ve Smart HDR'ın algoritmasının olması gerektiği gibi çalışmadığını ve en keskin HDR fotoğrafı seçmediğini söyledi. Bu durum önceki telefonlardaki gibi net selfie'ler oluşturmazken, iOS 12.1 ile bu sorun çözülecek gibi görünüyor.

Yakın zamanda indirilmeye sunulan iOS 12.1 Betasında temel iyileştirmeler yapılmış olsa da hala tam olarak tamamlanmış değil. Algoritmadaki gelecek değişiklikler, telefonlarda gerçek zamanlı derinlik efektine de destek veriyor olacak.