Apple dün akşam, en üst seviye donanım özelliklere sahip olan Mac Pro'sunun Türkiye fiyatının 420 bin TL olacağını açıkladı. Apple'ın açıkladığı fiyat, Türkiye'nin sosyal medya gündemine oturdu. İşte sosyal medya kullanıcılarının yeni Mac Pro için yaptıkları en komik yorum ve paylaşımlar.

Apple, birkaç ay önce yeni masaüstü bilgisayarı "Mac Pro"yu duyurmuş, açıkladığı fiyatla, özellikle dış pazarlarda tartışmalara yol açmıştı. Şirket, dün itibarıyla da bu ürünü Türkiye pazarına sürdü. Dudak uçuklatan fiyata mal olan yeni Mac Pro, dün akşam itibarıyla Türkiye'nin de gündemine oturdu ve sosyal medya, Apple'ın yeni Mac Pro'su için istediği neredeyse bir ev parasını ciddi anlamda eleştirdi.

Apple'ın yeni Mac Pro'su, başta ABD olmak üzere dış pazarlara, 5.999 dolarla (yaklaşık 35 bin TL) giriş yaptı. Ancak işin açığı, bu fiyatı kabul etmeniz çok da bir işe yaramıyor çünkü ciddi anlamda güçlü bir sistem kurmak isterseniz, ek donanımlar satın almanız gerekiyor ve bu da ek ödemeler anlamına geliyor. Apple'ın dün açıkladığı fiyatlara baktığımızda da yeni Mac Pro'nun tam dolu versiyonu, neredeyse 420 bin TL'ye denk geliyor.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları, günlük olayları yakından takip ediyorlar. Hal böyle olunca da yaşanan bir gelişme, çok kısa bir süre içerisinde gündem haline geliyor. Dolayısı ile insanlar, ilgili konuya ilişkin kendi yorumlarını yapmaktan geri durmuyorlar.

Elbette bu durum, sosyal medya platformlarında birbirinden komik içeriklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte biz de sizler için, Apple'ın 420 bin TL değerindeki Mac Pro'su için yapılan yorumları derledik.

Apple Mac Pro'nun fiyatına ilişkin yapılan paylaşımlar:

Özellikle Instagram hesabımızdan yapmış olduğumuz paylaşımlar, Instagram takipçilerimiz tarafından yoğun bir ilgi gördü ve yapılan neredeyse her yorum birbirinden komik. Eğer Instagram hesabımızdaki paylaşımlarımıza yapılan diğer yorumları da okumak isterseniz, hemen aşağıda bulunan gönderilere ulaşabilirsiniz.