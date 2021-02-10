Apple, 2016 ve 2017 model MacBook Pro'lar için ücretsiz pil değiştirme programı başlattı. Cihazları yüzde 1'in üzerinde şarj olmayan ve "Servis Önerilir" uyarısı alan kullanıcıların Apple'a başvurması tavsiye ediliyor.

Apple, 2016 ve 2017 model MacBook Pro’lar için yeni bir batarya değişim programı başlattı. Bazı kullanıcıların MacBook Pro’larının yüzde 1’den fazla şarj olmamasından şikayet etmesi ve Apple’ın söz konusu sorunu doğrulamasının ardından başlatılan program için Apple Destek sayfasında bir makale de yayınlandı.

Apple, söz konusu destek sayfasında yapmış olduğu açıklamada, “Çok az sayıda müşteri 2016 veya 2017 MacBook Pro bilgisayarlarında pilin %1'den fazla şarj olmaması sorunu yaşamıştır. Bu aygıtlardaki pil sağlığı "Servis Öneriliyor" iletisini gösterir. Pil sağlığı pilin Normal olduğunu gösteriyorsa piliniz bu sorundan etkilenmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

“2016 veya 2017 MacBook Pro'nuz bu davranışları gösteriyorsa pilinizin ücretsiz olarak değiştirilmesi için Apple'la irtibat kurun.” diyen Apple, "Bilgisayarınız ücretsiz pil değişimine uygun olup olmadığının doğrulanması için servis işleminden önce incelenir. Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımlamıştır. Lütfen macOS Big Sur 11.2.1 veya sonraki bir sürüme güncelleyin ya da macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesini yükleyin.” diyor.

MacBook’ta pil sağlığı nasıl kontrol edilir?