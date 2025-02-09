macOS Mojave ile daha eski sürümlerde App Store'u bozan bir sorun tespit edildi. Apple, konuyla ilgili açıklama yapmadı ancak kullanıcılar, ciddi anlamda zorlanacaklar gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2018 yılında yayımladığı "macOS Mojave" işletim sistemi ile daha alt sürümleri etkileyen bir sorun olduğu tespit edildi. Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak kullanıcılar, ciddi bir deneyim sorunu ile karşı karşıyalar gibi görünüyor.

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre macOS Mojave ile daha eski sürümlerde App Store'a ve App Store'daki uygulamalara erişmek imkânsız hâle geldi. Bazı kullanıcılar App Store uygulamasını bile açamazken bazıları ise App Store'a erişseler bile ya oturum açamıyorlar ya da uygulama indiremiyorlar.

24 Ocak'ta kullanıma giren bir politika değişikliği, soruna yol açmış gibi görünüyor

Apple, ocak ayının ortalarında bir açıklama yapmış ve App Store'un macOS sürümünde birkaç politika değişimi olacağını duyurmuştu. Bu değişiklikler, 24 Ocak itibarıyla tüm kullanıcıları etkilemeye başladı. İşte macOS Mojave ile daha eski sürümlerde çalışan Mac sahipleri, sorunun tam olarak bundan kaynaklı olabileceğini düşünüyorlar. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi bunun netleşmesi için Apple'ın resmî açıklamasını beklemek gerekecek.

macOS Mojave ile daha eski sürümleri etkileyen sorunla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Sorunun nasıl ve ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.