macOS ve tvOS’un Yeni Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

Güncellemelerine son hız devam eden Apple, geliştiriciler için yeni macOS Catalina 10.5.5 ve tvOS 13.4.5 geliştirici beta sürümlerini yayınladı. Her iki beta sürümüyle birlikte işletim sistemlerinde iyileştirmeler yapıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple; kullanıcı deneyimini iyileştirmek, uygulamalarını ve işletim sistemlerini daha iyi bir hâle getirmek için sürdürdüğü testlere hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 6 gün önce yeni iOS sürümü yayınlamış olmasına rağmen bugün iki işletim sistemi için yeni geliştirici beta sürümünü paylaştı.

Apple, bugün macOS Catalina ve tvOS işletim sistemleri için yeni geliştirici beta sürümlerini yayınladı. macOS Catalina veya tvOS geliştiricisiyseniz Apple’ın yayınlamış olduğu yeni beta sürümünü cihazlarınıza yükleyebilir ve gerekli testleri yapabilirsiniz. İşte Apple’ın yeni beta sürümlerinin sunduğu yenilikler.

macOS Catalina 10.5.5 geliştirici betası:

Bugün yayınlanan macOS Catalina 10.5.5 geliştirici betası, 19F53f sürüm numarasıyla geliştiriciler tarafından indirilebilir hâle geldi. Sürüm notlarında herhangi bir yenilik bulunmasa da bu beta sürümüyle işletim sisteminde var olan birçok hatanın giderildiği ve geliştirmeler yapıldığı bilgisi yer aldı.

tvOS 13.4.5 geliştirici betası:

Apple’ın macOS Catalina 10.5.5 geliştirici betasıyla yayınladığı bir diğer beta sürümü olan tvOS 13.4.5 geliştirici betası, 17L5533c sürüm numarasıyla geliştiricilerin erişimine sunuldu. macOS Catalina 10.5.5 sürümünde olduğu gibi tvOS 13.4.5 sürümünde de herhangi bir yenilik belirtilmemesine rağmen işletim sisteminde var olan hataların giderildiği ve geliştirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Apple’ın bugün paylaşmış olduğu her iki işletim sistemi betasını da şirketin sunduğu sistem üzerinden indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Apple’ın geliştiriciler için paylaştığı beta sürümlerine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve beta sürümüyle gelen yenilikleri ve geliştirmeleri test edebilirsiniz.