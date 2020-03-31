Daha önce yalnızca Windows masaüstündeki Microsoft Word'de kullanılabilen Grammarly, artık Mac cihazlarda ve Word Online'da da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra Microsoft, yeni yapay zekâ destekli yazı asistanını da duyurdu.

Çevrimiçi İngilizce yazım denetimi ve cümle düzeltme programı Grammarly, bugüne kadar yalnızca Windows masaüstündeki Microsoft Word programında çalışıyordu. Grammarly'den yapılan açıklamayla birlikte programın Mac cihazlardaki Microsoft Word ve Word Online'da da kullanılabileceği duyuruldu.

Grammarly'den yapılan açıklamada, Microsoft Word için Grammarly'yi Mac cihazınıza indirip kurulumunu yaptıktan sonra uygulamayı rahatlıkla kullanabileceğiniz vurgulandı. Grammarly'yi dokümanlarınızda Correctness (Doğruluk), Clarity (Anlaşılırlık), Delivery (Konuşma Biçimi) ve Engagement (Kavrama) amacıyla kullanabilmeniz için hepsinin üzerine tıklamanız gerekiyor. Yalnızca belirli özellikleri seçmek içinse o özelliğin üzerine tıklamanız yeterli. Bu işlemlerden sonra kontrollerin bildirimleri dokümanınızın yan tarafında belirecek.

Microsoft'tan yeni yazı asistanı:

Öte yandan Microsoft, 'Microsoft Editor' (Microsoft Düzenleyici) adı verilen yapay zekâ destekli yeni yazı asistanının da duyurusunu yaptı. Yeni Microsoft Editor'ün Grammarly ile rekabet edeceği düşünülüyor. Yeni Microsoft Editor'ün 20'den fazla dilde destek sunacağı belirtilirken tarayıcı eklentisi olarak kullanılması sayesinde uygulama, internet üzerinde e-posta yazmaktan hikaye paylaşımına kadar size yardımcı olacak.

Microsoft Editor'ün ücretsiz olan versiyonunda Word, Outlook.com ve çevrimiçi imla / dil bilgisi kontrolü gibi temel özellikler bulunacak ancak Microsoft 365 Kişisel ve Aile üyeliğiyle birlikte daha ileri düzeyde dil bilgisi ve stil düzeltmeleri yapılabilecek. Bu özellikler arasında anlaşılırlık, biçimsel dil, sözcük önerileri gibi zenginleştirici özellikler yer alıyor.

Microsoft Editor de tıpkı Grammarly’nin Chrome eklentisi gibi bu mağaza üzerinden indirilip Chrome’a eklenebiliyor. İndirme işlemini buradaki bağlantıdan gerçekleştirebilirsiniz. Grammarly eklentisini indirdikten sonra otomatik olarak hesap açma sayfasına yönlendirileceksiniz. Yönlendirilmezseniz Chrome’un sağ üst tarafında bulunan Grammarly eklenti simgesine tıklayarak açılan sayfada 'Sign up' butonuna basabilirsiniz.

Üye olma işlemleri oldukça basit. İlk olarak e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra şifrenizi belirlemeniz istenecek. Son olarak isminizi yazdığınız zaman üyelik işlemi tamamlanmış olacak.