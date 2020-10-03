Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde oldukça popüler olan maske takmış surat emojisinde ufak bir değişikliğe gitti. Önceden mutsuz ve bitkin görünen emoji, yapılan değişikliğin ardından daha mutlu gibi görünüyor.

Sosyal hayatın birçok alanını etkileyen ve gündelik alışkanlıklarımızı değiştirmemize neden olan yeni tip koronavirüs salgını, sanal ortamdaki hayatı da birçok yönden etkiledi. Öyle ki uzun zamandır hastalığı ima etmek için kullanılan maske takan emoji, 2020'de koronavirüsle ilgili tweet'lerde kullanılan en popüler emojilerden biri halini aldı.

Emoji, özellikle son dönemlerde oldukça popülerleşse de sanki bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi görünüyordu zira maskenin altındaki surat mutsuz ve bitkin gibi görünüyordu. Bu durumun farkına varan Apple, iOS işletim sisteminin bir sonraki sürümü için bu emojide ufak bir değişiklik yaptı.

Maske takan surat emojisi artık gülümsüyor:

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere maske takan emoji, mevcut halinde aşağı dönük gözleri ve kızarmış yanaklarıyla oldukça mutsuz görünüyor. Emojinin yeni haline baktığımızdaysa maskenin altında gülümseyen bir surat olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Hatta maskenin altındaki bu suratın, normal "gülümseyen surat" (aşağıdaki görsel) emojisi olduğunu söylesek yanılmış olmayız.

Maske takan surat ifadesinde yapılan bu değişiklik, diğer birçok yeni emojiyle birlikte iOS 14.2 beta sürümünde yer alıyor. Güncelleme, şu anda açık betada ve herkes tarafından indirilebiliyor ancak kararlı yapının ne zaman yayınlanacağı net olarak bilinmiyor. Bu noktada Apple, 'sonbahar' dışında bir tarih belirtmediği için iOS 14.2'nin ekim ya da kasım aylarında herkese açık bir şekilde yayınlanacağını varsayabiliriz.

Apple'ın dışında Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung da geçtiğimiz mart ayında maske takan surat emojisinde benzer bir değişikliğe gitmişti. Eski halinde oldukça hasta ve mutsuz görünen emoji, yapılan değişiklik sonrası daha mutlu bir hale büründürülmüştü.