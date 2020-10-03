A14 Bionic Çipli iPad Air 4'ün Geekbench Sonuçları

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı, gücünü A14 Bionic çipinden alan iPad Air 4'ün Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Yeni çip, iPad Air 3'teki A12 Bionic'e kıyasla hem tekli hem de çoklu çekirdek testlerinde daha yüksek sonuçlar elde etmeyi başardı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, A14 Bionic çipini kullanan ilk cihaz olan iPad Air 4'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. A14 Bionic çip, özellikle iPhone 12 ailesine de güç verecek olması nedeniyle oldukça merak ediliyor. Şimdiyse bir kullanıcı, A14 Bionic çipli iPad Air 4 için Geekbench değerlendirme sonucu paylaştı.

İlk olarak sızıntılarla ünlü Twitter kullanıcısı Ice Universe tarafından tespit edilen Geekbench testi, işletim sistemi olarak iOS 14.0.1 kullanan bir iPad Air 4 üzerinde gerçekleştirildi. Önceki nesil iPad Air 3'e güç veren A12 Bionic çipin tek çekirdekli için 1112 ve çok çekirdekli için 2832 puan aldığı testlerde A14 Bionic'li iPad Air 4, tek çekirdekli testler için 1583 ve çok çekirdekli testler için 4198 puan almayı başardı.

A14 Bionic, A12 ve A13 yongalarından daha iyi performans sunuyor:

Test sonuçları, A14 yongasının A12 yongasına göre tek çekirdekli testlerde %42, çok çekirdekli testlerde ise %48 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan iPhone 11 ailesindeki A13 Bionic ile karşılaştırıldığında A14 yongası tek çekirdekte yaklaşık %20, çok çekirdekte ise %28 daha yüksek sonuç alıyor.

Bu rakamlar bize, iPhone 11 ile kıyaslandığında iPhone 12'nin performansı hakkında daha iyi bir genel bakış sağlıyor. Bu noktada iki nesil arasında çok büyük bir gelişme olmasa da A14 ile iPhone'un piyasadaki en güçlü akıllı telefon olma konumunu koruyacağını söyleyebiliriz.

Son olarak sonuçları 2020 iPad Pro'ya gücünü veren A12Z yongasıyla karşılaştıracak olursak A14 Bionic'in tek çekirdekte daha iyi performans gösterdiği söylenebilir. İş çoklu çekirdek kısmına gelince iPad Pro'nun CPU'sunda 8 çekirdek bulunduğu için A12Z'nin 6 çekirdekli A14 Bionic'e kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Diğer bir deyişle A14, A12Z'ye karşı tekli çekirdekte %40 daha yüksek ancak çoklu çekirdekte %10 daha düşük performans gösteriyor.