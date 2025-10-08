Apple, Mavi Ekran Hatası Üzerinden Windows ile Dalga Geçti [Video]

Apple'ın 2000'lerin başında sıkça yürüttüğü Windows'u tiye alan reklamlarına neredeyse 20 yılın ardından bugün bir yenisi daha eklendi.

Apple, uzun süredir sessiz kaldığı Windows’la dalga geçme geleneğine yeniden dönüş yaptı. Şirket, geçtiğimiz yıl milyonlarca bilgisayarı kullanılamaz hâle getiren CrowdStrike “Mavi Ekran Hatası” (BSOD) olayına değinen sekiz dakikalık yeni bir reklam filmi yayınladı. “The Underdogs” adlı kurgusal bir şirketin fuar hazırlıkları sırasında yaşanan sistem çöküşünü konu alan reklam, Windows kullanıcılarının yaşadığı kaosu mizahi bir dille gözler önüne seriyor.

Reklamda bir IT uzmanının “kernel-level” yani işletim sisteminin çekirdek seviyesindeki güvenlik işlevlerinden bahsetmesi, doğrudan CrowdStrike olayına gönderme yapıyor. Apple reklamda “Bu bir PC sorunu. Mac’ler güvende.” mesajı veriyor. Reklamın sonunda, Windows bilgisayarları çöken fuar katılımcıları birer birer Mac Mini’lere geçerken, Apple kullanıcılarının işlerine kesintisiz devam ettiği gösteriliyor.

Apple'ın yayımladığı reklam filmi:

Apple, 2000’lerin başındaki efsane “Get a Mac” kampanyasıyla Windows’un güvenlik açıklarını sık sık hedef alıyordu. “I’m a PC” karakterinin virüs kaptığı, “I’m a Mac”in ise sorunsuz çalıştığı o reklamlar, dönemin teknoloji sektörüne âdeta damga vurmuştu.

Yeni reklam filmini değerli kılan şeylerden biri de bu. Apple bir nevi bu geleneğini günümüze taşımış durumda.

Peki siz yayımlanan reklam filmini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.