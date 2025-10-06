Tümü Webekno
Apple'ın Tim Cook'tan Sonraki CEO Adayı Belli Oldu

En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Tim Cook'tan sonra CEO'sunun kim olacağını paylaştı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen iş insanlarından olan Tim Cook, 2011 yılından beri Apple’ın en üst düzey yönetici pozisyonu olan İcra Kurulu Başkanı, yani CEO’suydu. 1998’den beri Apple’da yer alan Cook, 2011’de Steve Jobs’ın işi bırakmasının ardından resmen koltuğa oturmuştu ve 14 yılıdır görevine devam ediyordu.

En merak edilen konulardan biri, Tim Cook ayrıldıktan sonra Apple’ın yeni patronunun kim olacağıydı. Bu konuda çok fazla söylenti dolaştığını görmüştük. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan konu hakkında bilgiler geldi.

Donanım bölümünden John Ternus en büyük aday

john

Gurman’ın Power On bülteninde aktardığına göre Apple’da Tim Cook’un yerini almak için en büyük aday John Ternus. John Ternus, Apple’da şu anda Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevi görüyor. Ternus, bu sene çıkan iPhone Air modelinin geliştirilmesinde en büyük rolü oynayan isimlerden.

50 yaşındaki John Ternus, 2001 yılında Apple’a katılmış ve farklı farklı rollerde görev almıştı. Kendisinin AirPods, Apple Watch, Mac, iPad ve iPhone gibi tün donanımlarının geliştirilmesinde görev aldığını söyleyebiliriz. Gurman’ın aktardığına göre Ternus, şirket ve kamuda çok sevilen ve görevini de başarılı yapan bir isim. Teknik olarak geçmişi de CEO’luk için çok uygun. Makine mühendisliği diplomasına sahip Ternus, ürünleri sahnede tanıtırken gerçekten de onların nasıl çalıştığını bilebilir.

Tabii ki tüm bunlar Tim Cook ayrılırsa gerçekleşecek. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Cook, muhtemelen yıllar boyunca daha Apple patronluğunu sürdürecektir. Cook CEO’luğunda Apple’ın değerini inanılmaz artırdığını söyleyebiliriz. Öyle ki şirket şu anda 3,8 trilyon dolar değere sahip. 2011’deki değeri ise 337 milyardı. Yani 14 yılda 10 kattan fazla arttı.

