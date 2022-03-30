Apple, geçtiğimiz gün Hollanda'da büyük ve ucunda devasa bir para cezası olan yeni davayla gündeme geldi. Avrupa'daki kullanıcıları App Store'da yüksek ücrete tabii tutmakla suçlanan şirket, henüz geçtiğimiz günlerde yine Hollanda'da 50 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı.

Apple, henüz geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın rekabet kurumu tarafından 55 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı. Bu cezanın gerekçesi, şirketin Hollanda merkezli arkadaşlık uygulamalarında üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kabul etmemesiydi. Apple’ın bu nedenle ilerleyen dönemlerde katlanarak artan cezalara çarptırılması beklenirken, şirket bugün Hollanda’dan başka bir konuda yumruk yedi.

Paylaşılan yeni bilgilere göre Hollanda, Apple’ı App Store’dan alışveriş yapan kullanıcılardan ‘fazla ücret almakla’ suçladı ve şirketin bu nedenle piyasa hakimiyeti ve rekabet karşıtı uygulamalarda bulunduğuna hükmetti. Hollanda’daki yeni davanın şikâyetçi tarafı devlete bağlı rekabet kurumu değil, bağımsız bir vakıf olan Tüketici Rekabet İddiaları Vakfı idi.

5,5 milyar dolardan fazla tazminat talep edilebilir:

Vakıf, internet sitesinde paylaştığı açıklamasında Apple kullanıcılarına satın almalarının geri ödemesini talep etmeleri tavsiyesinde bulundu. Söz konusu yüksek ücretin nedenininse Apple’ın App Store üzerinden aldığı ve genelde ‘Apple vergisi’ olarak adlandırılan %15 / %30’luk komisyondu.

Vakıf, komisyonun geliştiricileri kullanıcılar için fiyatları artırmaya ittiğini ifade ederken bunun da iPhone ve iPad sahiplerinin, Apple’ın App Store’daki kötüye kullanım tekelinin bedelini ödediği anlamına geldiğini belirtti. Yeni suçlamanın en vurucu yanıysa elbette değeriydi.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre vakıf, davanın Apple’ın App Store üzerinden alışveriş yapan tüm AB iPhone ve iPad kullanıcıları için 5,5 milyar doların üzerinde tazminat talep etmesine yol açacağına inanıyor. Ayrıca vakıf, müşterilerden internet sitesinde App Store’daki ücretlerden Apple’ı sorumlu tutma çabalarına katılmalarını da istiyor.