Apple, "Çalıntı iPhone"ları Tamir Etmeyecek!

Apple, kayıp olarak bildirilen iPhone'larla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Edinilen bilgilere göre Apple, veritabanına işlenecek bilgiler ile çalınan iPhone'lar üzerinde hiçbir işlem yapmayacak. Bu cihazlar, Apple'ın yetkili servislerinde tamir bile edilmeyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dikkat çeken bir karara imza attığı ortaya çıktı. Şirket içinden edinilen bir bilgi notuna göre Apple mağazaları ile yetkili servis noktaları, bundan sonra kayıp olarak bildirilmiş iPhone'lara işlem yapmayacaklar. Peki bu ne demek? Apple bunu nasıl sağlayacak? Gelin Apple'ın aldığı kararın detaylarına yakından bakalım.

Apple'ın GSMA olarak isimlendirdiği küresel çaplı bir veritabanı var. Bu veritabanında tüm iPhone'ların seri numaraları tutuluyor ve telefona uygulanan tüm işlemler de buraya kaydediliyor. İşte Apple'ın aldığı yeni karar da tam olarak bu sistem üzerinden çalışacak. iPhone sahiplerinin telefonlarının çalındığını ya da kaybolduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmeleri durumunda, bu bilgi GSMA'ya kaydedilecek. Cihaz sonraki süreçte dönüp dolaşıp bir mağazaya (bazı ülkelerdeki değişim programları için) ya da yetkili servise gelirse, kayıp bildirimi yetkililer tarafından görüntülenecek. Bu bilgiyi alan çalışan, söz konusu iPhone'a hiçbir işlem yapmayacak.

Çalınan iPhone'lar Apple desteğini yitirmiş olacak

Apple tarafından alınan karar, Apple desteğinin çalınan iPhone'lardan çekileceği anlamına geliyor ki bu durum özellikle de çalınmış iPhone'lar için önemli bir durum. Zira bu karar ile çalınan bir iPhone hiçbir zaman yetkili servisten hizmet alamayacak. Bu da o cihazın olası arıza durumlarında üçüncü taraf servislerde işlem görmesine neden olacak.

Apple, aldığı kararla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Haliyle konuyla ilgili net bilgi için bir süre daha beklemek gerekecek. Bu bağlamda; yeni sistemin tüm dünyada aynı anda geçerli olup olmayacağı gibi hususlar hala bilinmez. Apple'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.