iPhone’larda OLED ekrana geçiş yapan, MacBook’larında ise LCD ekrandan şaşmayan ABD merkezli teknoloji devi Apple, şimdiyse Mini LED'ler için harekete geçti. Firma, gelecek ürünlerinde mini LED ekran kullanmayı planlıyor.

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, şu anda Mini LED ekran teknolojisinin yer alacağı altı farklı ürün üzerinde çalışıyor. 14,1 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtilen yeni bir MacBook Pro da bu çalışmalar kapsamında yer alıyor. Söylentiler doğruysa bu cihaz, 13,3 inç varyantının yükseltilmiş hâli olacak.

İddialara göre Mini LED ekranın kullanılacağı diğer Apple ürünleri 12,9 inçlik iPad Pro, 27 inçlik iMac Pro, 10,2 inçlik iPad ve 16 inçlik MacBook Pro olacak. Görünüşe göre ABD merkezli şirket, Mini LED ekranlı 7,9 inçlik iPad mini üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Apple'dan Mini LED kararı:

Diğer taraftan Çin’de üretim yapan ve Corona virüsü nedeniyle ocak ile mart arasına ilişkin gelir beklentisinde düşüş öngörülen Apple’ın, Mini LED için ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin salgından etkilenmediği belirtiliyor. Yeni ürünlerle birlikte firmanın, bulunduğu pazara yeni bir soluk getireceği de konuşuluyor.

Apple ürünlerine Mini LED gelecek:

Analist Kuo’ya göre söz konusu cihazların bazıları 2020’de karşımıza çıkacak. Diğerleriyse gelecek yıllarda kullanıma sunulacak. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında, 12,9 inçlik iPad Pro ve Mini LED ekranlı 16 inçlik MacBook Pro'nun kullanıcıların beğenisine sunulabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Apple Watch'un bu listeye dâhil olmaması ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Apple’ın OLED’den Mini LED’e geçiş yapma kararının perde arkasında 'burn-in' sorununu yaşamamak yer alıyor. Şirketin bir diğer hedefiyse OLED tedarikinde Samsung’a bağımlılığı bitirmek. iPhone’larda bu değişikliğin gelecek yıl hayata geçirileceği tahmin ediliyor. Apple’ın Mini LED çalışmalarıyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.