Huawei’yi Kaygılandıran Güncel Telefon Satış Rakamları

Gartner isimli bir araştırma şirketi, 2019 yılının son çeyreğindeki telefon satışlarını araştırdı. Xiaomi ve Apple'ın geçtiğimiz yılın son dönemlerinde iyi bir çıkış yakaladığını gösteren araştırma, Huawei için tehlike çanlarının çalmaya devam ettiğini açıkça gözler önüne seriyor.

Sizlere zaman zaman, akıllı telefon üreticilerinin küresel pazar paylarının güncel durumlarından bahsediyoruz. Şimdi paylaşacağımız haberde de Gartner tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda ortaya çıkan güncel akıllı telefon pazarı verilerini sizlere aktarıyoruz.

Garnet'ın yaptığı araştırma, tüketicilerin 2019 yılında aldığı toplam akıllı telefon sayısında düşüş yaşandığını gösterirken, bu durumun büyük şirketleri pek de etkilemediğini ortaya koyuyor.

Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre 2019 yılının son çeyreğinde, satışlarını artırmayı başaran şirketlerden bir tanesi Xiaomi, diğeri ise Apple. 2019 son çeyrekte 406.6 milyon (2018 yılında toplam satış 408.5 milyon adetti.) telefon satışının gerçekleştirildiğini tespit eden araştırmacılar, Samsung'un küresel çaptaki pazar payının önceki yılın aynı dönemine göre sabit kaldığını, Apple'ın payının ise 1.3 puan arttığını ortaya koydular.

Yapılan araştırmanın en çok Apple'ı sevindirdiğini açıkça söylemek gerekiyor. Bunun nedeni ise şirketin bir süredir akıllı telefon satışlarında düşüş eğilimi göstermesiydi. Apple, eylül ayında yeni iPhone modellerini duyurduktan sonra da önceki telefonlarının fiyatlarında indirim yaptı. Yapılan bu indirimin, tüketiciler tarafından olumlu karşılık bulduğunu ifade edebiliriz.

Gartner'ın yaptığı araştırma, Çinli teknoloji devi Huawei için ise iç açıcı bir sonuç ortaya koymuyor. Çünkü şirket, 2018 yılı son çeyreğinde 60 milyon satış yapmayı başarırken 2019 yılının aynı döneminde satışlarda 2 milyon geriledi ve 58 milyon cihaz satmayı başardı. Bu durumun temel nedeni ise muhtemelen ABD yönetiminin Huawei'ye ticari ambargo uyguluyor ve Huawei telefonların Google Servisleri'ni kullanamıyor oluşu.

Gartner tarafından yapılan açıklamalara göre ABD yönetiminin Huawei ambargosunun devam etmesi durumunda, Çinli teknoloji devi büyük bir sıkıntı içerisine girecek. Gartner yetkilileri, ambargonun sürmesi durumunda Huawei'nin 2020 yılının son çeyreğinde beklenildiği kadar telefon satamayacağını söylüyorlar. Bu durumun Huawei'nin küresel çaptaki yerini nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

Gartner'in araştırmasına göre 2019'un son çeyreğindeki telefon satışları şu şekildeydi;