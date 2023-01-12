Apple'ın sevilen hizmetleri Apple Music ve Apple TV, Apple Devices ile birlikte bugün Windows için çıkış yaptı. Üç uygulamanın da önizleme versiyonu olduğu görülürken birinde Apple'ın merakla beklenen AR/VR setine göndermelerin yer alması dikkat çekti.

Microsoft, 2022 yılının sonlarında popüler müzik platformu Apple Music ve medya hizmeti Apple TV’nin Windows 11'e geleceğini açıklamıştı. Bugün ise uzun süredir beklenen gerçekleşti ve iki uygulama da sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Bunlara ek olarak, Apple Devices’ın Windows versiyonu da aynı şekilde bugün çıkış yaptı.

Bu gelişmenin Windows kullanıcıları için sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık hem iTunes’a hem de Apple Music ve ülkemizde bulunmayan Apple TV+’ın web sürümünü kullanmak zorunda kalmayacaklar.

Apple Music ve Apple TV, önizleme versiyonlarıyla Microsoft Store’a eklendi

Apple Music ve Apple TV’nin önizleme versiyonlarıyla Microsoft Store’a eklendiğini belirtmeden geçmememiz gerekiyor. Bu, uygulamaların henüz erken aşamalarında olduğunu; yani normalde olan bazı özelliklerin eksik Windows 11 uygulamalarında eksik olduğu anlamına geliyor.

Örneğin her iki uygulamanın önizleme versiyonlarında Dolby Atmos yok. Buna ek olarak şarkı sözlerini gösteren özelliğin Apple Music’te, HDR10+ desteği ve Dolby Vision’ın da Apple TV’de yer almadığı görülebiliyor. Beta versiyonları olduğu için tam versiyonlarının yakın zamanda kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

Apple Devices'ın Windows uygulamasında Apple'ın artırılmış/sanal gerçeklik gözlüğüne göndermelerin yer aldığı görüldü

İki uygulama dışında, Windows’ta birden çok Apple cihazının yönetilmesini sağlayan Apple Devices’ın önizleme versiyonu da işletim sistemi için çıkış yaptı. Ancak bu uygulamada dikkat çeken bir kısım vardı. MacRumors’ın aktardığına göre bir Twitter kullanıcısı, uygulamada Apple’ın bu yıl tanıtmasını beklediğimiz AR/VR seti ile ilgili de göndermelere rastladı.

Apple Devices’ı inceleyen “aaronp613” isimli kullanıcı, uygulamada “realityOS” ve “xrOS” isimlerine rastladı. Her iki isim de teknoloji devinin artırılmış/sanal gerçeklik gözlüğü hakkında şimdiye kadar çıkan söylentilerde geçmişti. Geçtiğimiz aya kadar sistemin “realityOS” olarak adlandırılacağı düşünülüyordu. Ancak Aralık ayında çıkan bilgiler, Apple’ın karar değiştirerek “xrOS” ismini kullanacağını gösterdi. Buradaki “xr”, hem artırılmış hem de sanal gerçekliğe vurgu yapan genişletilmiş gerçeklik anlamına geliyor.