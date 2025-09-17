Apple, İlk OLED MacBook Pro’yu Dokunmatik Ekranla Sunacak

Apple’ın ilk OLED MacBook Pro modeli 2026’da ıkacak. Yeni model seride ilk kez dokunmatik ekran desteğiyle kullanıcıların karşısına gelecek.

Apple’ın 2026’da çıkarılması beklenen ilk OLED ekranlı MacBook Pro modeli, dokunmatik ekran özelliğiyle gelecek. Seri üretim hazırlıkları önümüzdeki yıl başlayacak.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre yeni MacBook Pro, “on-cell touch” teknolojisine sahip dokunmatik panelle gelecek. Kuo, bu tercihin Apple’ın iPad kullanıcı alışkanlıklarını uzun süredir gözlemlemesine dayandığını ve bazı durumlarda dokunmatik kontrollerin hem kullanım kolaylığı hem de verimlilik sağlayabileceğini paylaştı.

MacBook Pro serisine dokunmatiği ilk kez getiriyor

Kuo, düşük maliyetli MacBook modelinden de bahsetti. Bu yılın son çeyreğinde üretime girmesi beklenen bu modelde dokunmatik ekran olmayacak fakat 2027’de çıkması planlanan ikinci nesilde dokunmatik desteğinin eklenebileceği dile getiriliyor.

Apple, MacBook Pro serisine ilk kez dokunmatik ekran getirmeye hazırlanıyor. Apple'ın attığı bu adım önümüzdeki yıllarda MacBook kullanım şekillerinde önemli değişiklikler yaratabilir.