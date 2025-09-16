Tümü Webekno
Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Apple, iOS 26'ya geçtikten sonra pilin daha hızlı tükendiğine yönelik gelen şikâyetler üzerine açıklamada bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, uzun süredir beklenen iOS 26 güncellemesini geçtiğimiz akşam yayımladı. Yeni sürüm, özellikle “Liquid Glass” tasarımı ve birçok yenilikle iPhone kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başardı ancak güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar, daha önceki güncellemelerde olduğu gibi pilin normalden daha hızlı tükendiğini fark etti.

Aslında bu durum ilk kez yaşanan bir şey değil. Apple tıpkı önceki büyük güncellemelerde olduğu gibi bu güncellemede de yaşanan durumun olağan olduğunu ve yalnızca geçici bir etki yarattığını duyurdu.

"Bir süre pilin daha fazla gitmesi normal"

Şirket, güncelleme sonrası cihazların arka planda veri indeksleme, dosya düzenleme ve uygulama güncellemeleri gibi işlemler yaptığını belirtiyor. Bu yüzden özellikle büyük güncellemelerden sonra pil ömründe ve cihaz ısısında kısa süreli farklılıkların yaşanabileceğinin altı çizilmiş durumda.

Apple, sadece güncelleme değil, kullanıcı alışkanlıklarının da pil tüketimini etkilediğini hatırlatıyor. Kısacası iOS 26 ile birlikte pilinizin biraz daha çabuk tükendiğini fark edebilirsiniz ancak bu sorun kısa süre içinde normale dönecek. Kullanım alışkanlıklarınız ise pil ömrü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik
iOS 26 Kullanıma Sunuldu: Güncelleme Boyutu da Belli Oldu iOS 26 Kullanıma Sunuldu: Güncelleme Boyutu da Belli Oldu
