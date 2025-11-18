Apple, Bir Patent Davasını Daha Kaybetti: İşte Ödeyeceği Dudak Uçuklatan Para!

Apple, uzun zamandır akıllı saatler nedeniyle davalık olduğu Masimo'ya karşı kaybetti. Mahkeme, Apple'a okkalı bir tazminat cezası kesti. Cezaya karşı çıkan Apple, itiraz edeceğini açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok uzun zamandır davalık olduğu Masimo isimli bir şirket tarafından yine köşeye sıkıştırıldı. Apple'a akıllı saat satışını yasaklatmayı bile başaran şirket, görülen son duruşmada dudak uçuklatan bir tazminat kazandı. Apple ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Masimo ile Apple arasındaki anlaşmazlık çok eskiye dayanıyor. Masimo, Apple Watch'larda bulunan kandaki oksijen seviyesi ölçüm sisteminin aslında kendisine ait patentler ihlal edilerek tasarlandığını ileri sürüyor. Apple ise tahmin edebileceğiniz üzere bu duruma karşı çıkıyor. Ancak davaya bakan Kaliforniya mahkemesi, Masimo'nun haklı olduğuna karar vermiş durumda.

Apple'a 634 milyon dolar ceza!

Mahkeme heyetinin yaptığı açıklamaya göre Apple, Masimo'nun patentlerini gerçekten ihlal etti. Bunun sonucunda da 634 milyon dolarlık ceza ödeyecek. Masimo bu karardan memnunken Apple'da sinirlerin gergin olduğunu görüyoruz. Bir Apple sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre karar yersiz ve derhal itiraz edilecek.

Apple ile Masimo arasındaki dava, teknoloji dünyasının en bilindik patent davalarından bir tanesi ve kolay kolay sonlanacak gibi görünmüyor. İşin dikkat çeken yanı, Masimo'nun son tüketiciye fiziksel bir ürün satmıyor olması. Ancak iş fikir hakkına girdiği zaman ABD mahkemeleri, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bakalım bu mesele bir gün tatlıya bağlanacak mı...