Çizimden Notlara Kadar Apple Pencil ile Kullanılacak En İyi Uygulamalar

Apple Pencil ile iPad'inizde yapabileceğiniz sayısız şey var fakat bunların her biri için elbette birer uygulamaya ihtiyacınız var. Biz de bu içeriğimizde ihtiyacınız olacak uygulamaları sizler için bir araya getirdik.

Apple Pencil'ınız varsa iPad'inizi boş bir tuvale, akıllı bir deftere veya profesyonel bir tasarım aracına dönüştürebilisiniz ama Apple Pencil'ı efsane yapan şey donanımı değil, onu kullandığınız uygulamalardır.

Piyasada yüzlerce seçenek varken hangisi gerçekten iyi? İster ders notu tutun, ister dijital sanat yapın, ister sadece karalama yapın... Bu içeriğimizde Apple Pencil'ınızın hakkını verecek en iyi uygulamaları sizler için bir araya getirdik.

Procreate

Dijital çizim dünyasının kralı desek yeridir. Procreate, hem yeni başlayanlar için yeterince basit, hem de profesyoneller için inanılmaz güçlü özellikler sunar. Apple Pencil'ın basınç ve eğim algılamasını o kadar iyi kullanır ki sanki gerçek bir kâğıda çizim yapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Binlerce fırça seçeneği, güçlü katman sistemi ve akıcı performansı ile yaratıcılığınızı konuşturmak için birebirdir.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretli (Tek seferlik ödeme)

Affinity Designer 2

Eğer vektörel çizim (logo, ikon, grafik tasarım gibi) yapıyorsanız, Affinity Designer 2 tam size göre. Bu uygulama, Adobe Illustrator'ın iPad'deki en güçlü rakibidir. Hem vektör hem de piksel (raster) araçlarını aynı uygulamada sunması devrim niteliğinde. Apple Pencil ile net ve ölçeklenebilir tasarımlar yapmak da oldukça kolay. Abonelik gerektirmemesi de en büyük artısı.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretli (Tek seferlik ödeme)

Adobe Fresco

Adobe'nin bu uygulaması, özellikle "canlı fırçaları" ile öne çıkıyor. Yağlı boya ve sulu boya fırçaları, iPad ekranında gerçekten boya gibi dağılıyor, karışıyor ve kuruyor. Bu "ıslak" his, geleneksel sanatı dijitalde yaşamak isteyenler için harika. Temel sürümü bile çok yetenekli olan Fresco, Procreate'e harika bir alternatiftir.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Temel sürümü ücretsiz. Premium özellikler (daha fazla fırça vb.) abonelik gerektirir.

Nomad Sculpt

Apple Pencil sadece 2D çizim için değil. Nomad Sculpt, iPad'de 3D modelleme ve "dijital heykeltıraşlık" yapmayı şaşırtıcı derecede kolay hâle getiriyor. Âdeta dijital bir kil ile oynar gibi karakterler, objeler veya canavarlar yaratabilirsiniz. Pencil'ın basınç hassasiyeti, detay eklerken ve yüzeyleri şekillendirirken çok işe yarıyor.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretli (Tek seferlik ödeme)

GoodNotes 6

iPad'i dijital bir defter olarak kullanmak isteyenlerin ilk tercihi. GoodNotes, özellikle öğrenciler ve profesyoneller için tasarlandı. PDF'lerin üzerine not almak, ders notlarını düzenlemek, dijital ajanda (planner) kullanmak ve hatta el yazınızı metne dönüştürmek için harika araçlar sunar. El yazınızla arama yapabilme özelliği ise hayat kurtarır.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz sürümü kısıtlı. Tam sürüm için abonelik ve tek seferlik ödeme seçeneği mevcut.

Notability

Notability, özellikle derslerde veya toplantılarda olanlar için bir kurtarıcı. En bomba özelliği, siz Apple Pencil ile not alırken aynı anda ortamdaki sesi kaydetmesi. Daha sonra notlarınıza geri döndüğünüzde, yazdığınız bir kelimeye dokunarak tam o anda ne konuşulduğunu dinleyebilirsiniz. Not almayı sesle senkronize etmesi inanılmaz pratiktir.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz sürümü kısıtlı. Tam sürüm için abonelik gerekir.

Apple Notlar

iPad'inizde zaten yüklü gelen bu uygulamayı sakın küçümsemeyin. Özellikle son güncellemelerle çok güçlendi. Hızlı bir çizim, basit bir not veya beyin fırtınası için anında açıp kullanabilirsiniz. "Hızlı Notlar" özelliği (ekranın sağ alt köşesinden Pencil'ı kaydırarak) sayesinde aklınıza gelenleri anında kaydetmek için mükemmeldir. Ve en güzeli ise tamamen ücretsiz.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Concepts

Bu uygulama, standart bir not uygulamasından çok daha fazlası. Concepts, size "sonsuz bir tuval" sunar. Fikirleriniz büyüdükçe tuvaliniz de büyür. Özellikle beyin fırtınaları, akış şemaları, mimari taslaklar veya büyük projelerin konsept aşamaları için idealdir. Vektörel yapısı sayesinde çizimlerinizde kalite kaybı yaşamazsınız.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Temel sürümü ücretsiz. Pro özellikler (katmanlar, gelişmiş araçlar) için tek seferlik ödeme ve abonelik gerekir.

Peki siz Apple Pencil'ınızı hangi uygulamalarda kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.