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Tim Cook’tan Sonra Bir Büyük Apple Yöneticisi Daha Görevinden Ayrılıyor

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Tim Cook’un CEO’luğu bırakmasına ek olarak bir başka üst düzey yönetici Phil Schiller de görevinden ayrıldı.

Tim Cook’tan Sonra Bir Büyük Apple Yöneticisi Daha Görevinden Ayrılıyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın 15 yıldır CEO’luğunu yapan Tim Cook, bugün itibarıyla görevini John Ternus’a devrediyor. Ancak şirketteki tek büyük ayrılık bu değil. Öyle ki dün gelen açıklamalar, bir üst düzey yöneticinin daha ayrıldığını gösterdi. Bu isim, Phil Schiller olarak açıklandı.

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Firmanın bilinen simalarından biri olan 66 yaşındaki Phil Schiller, görevinden ayrılıyor. Schiller, App Store yönetimi ve Apple ürün lansman etkinliklerini yönetme sorumluluklarına sahipti.

İçerikten Görseller

Tim Cook’tan Sonra Bir Büyük Apple Yöneticisi Daha Görevinden Ayrılıyor
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Tamamen şirketten ayrılmıyor

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Aktarılan bilgilere göre Schiller, Apple'dan tamamen ayrılmayacak. Şirkette bazı özel projeler üzerinde çalışmaya devam edecek. Ancak Apple çalışanları, bu adımın emekliliğe giden yolda atılmış belirgin bir aşama olduğunu dile getiriyor.

Phil Schiller, 1987 yılında Apple katılmış, 1993'te ayrılıp Steve Jobs'ın dönmesiyle 1997'de tekrar şirkete girmişti. iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi devrimsel ürünlerin lansmanında en ön safta yer alan Schiller, 2020 yılına kadar pazarlama başkanlığını yürütmüştü. Aynı zamanda App Store’un da başındaki isimdi.

Gelişmeyle birlikte App Store'un yönetimi, 2015 yılına kadar da platformu yönetmiş olan Apple Servisler Başkanı Eddy Cue'ya devrediliyor. App Store'un günlük operasyonlarını ise uzun süredir bu ekipte yer alan Carson Oliver üstlenecek. Etkinlik yönetiminde de yapısal bir değişime gidildi. Schiller'ın yardımcısı Nola Weinstein, Apple lansman ve etkinlik ekibinin başına geçerken, doğrudan İletişim ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kristin Huguet Quayle'a rapor verecek.

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Apple

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