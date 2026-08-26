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iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için fiyat tahminleri ortaya çıkmaya başladı. Bellek ve çip maliyetlerindeki artış nedeniyle 100 ila 300 dolarlık zam senaryoları konuşuluyor. Apple Türkiye'nin geçmiş fiyat politikasına göre hesapladığımız rakamlar ise en pahalı modelde 200 bin TL sınırını aşıyor.

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

iPhone 18 Pro ailesi için geri sayım başladı ve tahmin edebileceğiniz gibi gözler daha şimdiden fiyatlara çevrilmiş durumda. Üstelik bu yıl tablo biraz daha farklı olabilir. Apple'ın uzun süredir ABD'de sabit tuttuğu iPhone fiyatlarını, bellek ve yeni nesil çip maliyetlerindeki artış nedeniyle yukarı çekmesi bekleniyor.

Burada önemli bir detayı en baştan söyleyelim: Standart iPhone 18'in eylülde tanıtılması beklenmiyor. İddialara göre bu yıl iPhone 18 Pro, Pro Max ve plan değişmezse katlanabilir iPhone sahneye çıkacak. Bu yüzden hesabımızı yalnızca Pro modeller için yaptık.

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iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu
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iPhone 18 Pro ve Pro Max'e 100 dolar zam gelirse fiyatlar bu şekilde olabilir:

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Fiyat artışının arkasında tek bir neden yok. Apple'ın 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemciye geçmesi, DRAM ve NAND bellek maliyetlerindeki yükselişle birleşiyor. Mark Gurman 100 dolarlık artışı daha olası görürken IDC 100-200 dolar aralığını, analist Jeff Pu ise 250-300 dolara kadar çıkan çok daha sert bir senaryoyu gündeme getiriyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'e 200 dolar zam gelirse fiyatlar bu şekilde olabilir:

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Biz Türkiye fiyatlarını hesaplarken 100 ve 200 dolarlık artış ihtimallerini baz aldık. Apple Türkiye'nin son yıllardaki fiyat politikasına göre iPhone 18 Pro'nun 136.999 TL'den, Pro Max'in ise 149.999 TL'den başlaması mümkün. Zam 200 dolar olursa rakamlar 147.999 TL ve 161.999 TL'ye çıkıyor.

Bu fiyatların sızıntı değil, Apple Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı fiyatlandırmaya dayanan tahminler olduğunu hatırlatmış olalım. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tahminlerde 2-3 bin TL hata payı olabiliyordu. Bu yılki fiyatlarda da 5 bin TL civarında hata payı olabileceğini baştan söyleyelim.

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