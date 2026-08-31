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12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

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Oyun dünyasının en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı. Valve'ın 2003 ila 2013 yılları arasına ait 12 TB'lık Steam verisi sızdırıldı.

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyası son yılların en büyük veri sızıntısı iddiasıyla çalkalanıyor. Sosyal medyada X üzerinden yapılan paylaşımlarda Valve’a ait 12 TB boyutunda devasa bir veri arşivinin internete sızdırıldığı öne sürüldü.

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12 TB’lık verilerin Valve'ın dijital dağıtım platformu Steam'e 2003 ile 2013 yılları arasında yüklenmiş her bir oyuna ait dahili yapıları içerdiği ifade ediliyor. Arşivin muazzam büyüklüğü nedeniyle içindeki tüm ayrıntılar henüz tam olarak çözülebilmiş değil.

İçerikten Görseller

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı
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Portal 2 ve Half-Life 2: Episode 3

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Toplanan bu devasa arşiv içinde yalnızca Valve'ın kendi geliştirdiği oyunlar yer almıyor. Üçüncü taraf geliştiricilere ait erken dönem projelere ilişkin yapılar da sızıntının içinde. incelemelere göre Call of Duty ve Resident Evil serilerinin erken sürümlerinin yanı sıra Mirror’s Edge, Batman: Arkham Asylum ve Dragon Age: Origins gibi popüler oyunların ilk yapıları da bu dev listede ortaya çıkarıldı. Arşiv kazılmaya devam ettikçe çok daha fazla oyunun gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Arşivin şu ana kadar en çok dikkat çeken ve heyecan yaratan kısmı hiç şüphesiz Valve'ın kendi iç projelerine ait bulgular. İptal edilen Half-Life 2: Episode 3 projesine ait konseptler keşfedilmiş. Ayrıca tamamen Portal evreninde geçen ancak portal silahı yerine fotoğraf makinesi mekaniklerine dayanan ve iptal edilen "F-Stop" kod adlı oyun da ortaya çıkmış.

İddiaya göre sızıntıdan en çok etkilenen ve en ilginç detayları barındıran yapım Portal 2 oldu. Oyun severlerin senelerdir yoldaşı olan "Companion Cube" ile ilgili bakış açısını tamamen değiştirecek silinmiş diyaloglar, alternatif başlangıç sahneleri ve GLaDOS için hazırlanmış farklı sekanslar gün yüzüne çıkarıldı. Bunların yanında, Half-Life 2: Episode 3 için tasarlanan ve "Weaponizer" adı verilen silahın erken bir versiyonunun da bu arşivde yer aldığı belirlendi.

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