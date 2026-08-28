Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar, yüksek enerji ve uzun ömürleri sayesinde araçların performansını artırıyor. Peki bu bataryalar, ömrünü tamamlayınca ne oluyor?

Elektrikli otomobillerin kalbi sayabileceğimiz bataryalar, tıpkı telefonlar gibi zamanla performanslarını yitirebiliyorlar. Böyle bir durumda ise akla tek bir soru geliyor: Aracın bataryası artık eskisi gibi çalışmıyorsa direkt çöpe mi gider, yoksa geri dönüştürülebilir mi?

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Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle bataryaların nasıl süreçlerden geçtiğine bakmamız gerek.

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Elektrikli araç bataryalarının ömrü ortalama ne kadar?

Elektrikli araçların batarya ömürleri, kullanım koşullarına ve bakımlarına göre değişebiliyor. Tıpkı telefonlarda olduğu gibi araçlarda da bataryalar, kullanıldıkça ilk günkü işlevini yerine getiremiyor.

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Net bir süre verecek olursak herhangi bir arızası bulunmayan elektrikli bir aracın batarya ömrü ortalama 8-10 yıl kadardır.

Batarya ömrünü tamamlayınca ne oluyor?

Bataryanın ömrü aslında bitmez, sadece artık otomobil için gereken performansı yerine getiremez hale gelir.

Menzilin azalması, şarj kapasitesinin ve performansının düşmesi halinde araca yeni bir batarya takılabilir. Ancak bu durum, performansı düşen eski bataryanın “çöp” olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü bu noktada bataryanın ikinci bir hayatı başlar.

Başka alanlarda değerlendirilebilirler.

Elektrikli otomobil için yeterli performansı sağlamasalar da ömrünü tamamlayan bataryalar, daha düşük performans gerektiren uygulamalarda hâlâ kullanılabilir durumdadır. Bunun en iyi örneklerinden biri de enerji depolama sistemleridir.

Güneş panellerinden elde edilen elektriğin depolanması, enerji yedeği oluşturulması veya elektrik şebekesindeki yükün dengelenmesi gibi amaçlarla bu bataryalar değerlendirilir.

Kullanılamayacak durumdaki bir batarya için döngü, geri dönüşümle tamamlanıyor.

Geri dönüşümde lityum, nikel, kobalt, bakır ve farklı metaller geri dönüşüm süreçleriyle ayrıştırılabilir. Bu noktada amaç, bataryanın içindeki kullanılabilir malzemeleri geri kazanabilmek.

Bu bataryalar çok sayıda hücre ve elektronik bileşenden oluştuğundan bu süreç, normal bir geri dönüşümden çok daha farklı işliyor. Bu yüzden geri dönüşüm işlemleri, uzman tesislerde ve güvenilir ortamlarda gerçekleştirilmelidir.

Elektrikli araç bataryaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri sayesinde çevresel etkileri minimuma indirebilir. Dolayısıyla bu bataryaların yönetimi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli ve önemli olmaya da devam edecek.