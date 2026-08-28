Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar, yüksek enerji ve uzun ömürleri sayesinde araçların performansını artırıyor. Peki bu bataryalar, ömrünü tamamlayınca ne oluyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Elektrikli otomobillerin kalbi sayabileceğimiz bataryalar, tıpkı telefonlar gibi zamanla performanslarını yitirebiliyorlar. Böyle bir durumda ise akla tek bir soru geliyor: Aracın bataryası artık eskisi gibi çalışmıyorsa direkt çöpe mi gider, yoksa geri dönüştürülebilir mi?

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle bataryaların nasıl süreçlerden geçtiğine bakmamız gerek.

İçerikten Görseller

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?
6
1200xauto
1200xauto (1) (1)
geri dönüşüm

Elektrikli araç bataryalarının ömrü ortalama ne kadar?

6

Elektrikli araçların batarya ömürleri, kullanım koşullarına ve bakımlarına göre değişebiliyor. Tıpkı telefonlarda olduğu gibi araçlarda da bataryalar, kullanıldıkça ilk günkü işlevini yerine getiremiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Net bir süre verecek olursak herhangi bir arızası bulunmayan elektrikli bir aracın batarya ömrü ortalama 8-10 yıl kadardır.

Batarya ömrünü tamamlayınca ne oluyor?

1200xauto

Bataryanın ömrü aslında bitmez, sadece artık otomobil için gereken performansı yerine getiremez hale gelir.

Menzilin azalması, şarj kapasitesinin ve performansının düşmesi halinde araca yeni bir batarya takılabilir. Ancak bu durum, performansı düşen eski bataryanın “çöp” olduğu anlamına gelmemeli. Çünkü bu noktada bataryanın ikinci bir hayatı başlar.

Başka alanlarda değerlendirilebilirler.

1200xauto (1) (1)

Elektrikli otomobil için yeterli performansı sağlamasalar da ömrünü tamamlayan bataryalar, daha düşük performans gerektiren uygulamalarda hâlâ kullanılabilir durumdadır. Bunun en iyi örneklerinden biri de enerji depolama sistemleridir.

Güneş panellerinden elde edilen elektriğin depolanması, enerji yedeği oluşturulması veya elektrik şebekesindeki yükün dengelenmesi gibi amaçlarla bu bataryalar değerlendirilir.

Kullanılamayacak durumdaki bir batarya için döngü, geri dönüşümle tamamlanıyor.

geri dönüşüm

Geri dönüşümde lityum, nikel, kobalt, bakır ve farklı metaller geri dönüşüm süreçleriyle ayrıştırılabilir. Bu noktada amaç, bataryanın içindeki kullanılabilir malzemeleri geri kazanabilmek.

Bu bataryalar çok sayıda hücre ve elektronik bileşenden oluştuğundan bu süreç, normal bir geri dönüşümden çok daha farklı işliyor. Bu yüzden geri dönüşüm işlemleri, uzman tesislerde ve güvenilir ortamlarda gerçekleştirilmelidir.

Elektrikli araç bataryaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleri sayesinde çevresel etkileri minimuma indirebilir. Dolayısıyla bu bataryaların yönetimi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli ve önemli olmaya da devam edecek.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

Türkiye'de Pek Tutulmayan Ama Taş Gibi Sağlam 8 Araba

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Mercedes W124'ün Sağ Aynası Sol Aynasına Göre Neden Daha Küçüktü?

Mercedes W124'ün Sağ Aynası Sol Aynasına Göre Neden Daha Küçüktü?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometrede Anca Rodajını Tamamlayan, Uzun Ömürlü Sağlam Benzinli Motorlar

Türkiye Hiç Satışa Sunulmayan, Dünyanın Farklı Yerlerinde Satılan Sıfır Otomobiller

Türkiye Hiç Satışa Sunulmayan, Dünyanın Farklı Yerlerinde Satılan Sıfır Otomobiller

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com