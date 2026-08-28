Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Zindan Gezgini Carl- Matt Dinniman
- Aile İçi Bir Mesele- Claire Lynch
- 18’imde Düştüm Yollara- Yu Hua
- Çiçekçi Kadın- Ming-kang Young
- Öteki Cennet- Paul Harding
- İyi Kız- Aria Aber
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Antimemetik Diye Bir Birim Yok- qntm
- Yıldız Gemisi Askerleri- Robert A. Heinlein
- Leibowitz İçin Bir İlahi- Walter M. Miller
- VALIS- Philip K. Dick
- İşkencecinin Gölgesi- Gene Wolfe
- Sonra Birden Uyandım- Malcolm Devlin
Polisiye & Gizem:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- İhanet Noktası- Dan Brown
- Romanov Komplosu- Glenn Meade
- Kardan Adam- Jo Nesbo
- Psikiyatrist- Wulf Dorn
- Casuslar Sahili- Tess Gerritsen
- Roger Ackroyd Cinayeti- Agatha Christie
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- The Witcher Serisi– Andrzej Sapkowski
- Kara Büyücü Üçlemesi- Trudi Canavan
- Kan Yemini- Brain McClellan
- Vahşi- V. E. Schwab
- Kalpsiz Avcı- Kristen Ciccarelli
- Addie Larue’nün Görünmez Hayatı- V. E. Schwab
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.