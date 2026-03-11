Tümü Webekno
Apple’ın Reddettiği "Katlanabilir iPhone" Tasarımı Ortaya Çıktı: Peki Neden Vazgeçildi?

Apple'ın katlanabilir iPhone'u ilk kez hayata geçirme çalışmalarını başlattığında planladığı fakat sonradan vazgeçtiği tasarım ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son bilgilere göre Apple, ilk etapta düşündüğü bir katlanabilir telefon tasarımından vazgeçti ve farklı bir modele yöneldi.

Sızıntıya göre Apple’ın üzerinde çalıştığı ilk tasarım, üstten aşağı doğru katlanan ve kapandığında daha küçük hâle gelen bir telefondu. Bu tasarım, Samsung Galaxy Z Flip benzeri “flip” tarzı bir katlanma mekanizmasına sahipti.

Katlanabilir iPhone az daha "Flip" gibi olacakmış

Şirket içindeki değerlendirmelerde bu modelin “gereksiz” olduğu görüşü ağır bastı. Apple mühendisleri, bu tasarımın kullanıcıya gerçekten yeni bir kullanım deneyimi sunmadığını düşündü. En büyük avantajının yalnızca telefonu katlayıp dar bir cebe sığdırmak olması, Apple’ın donanım geliştirme stratejisi açısından yeterli görülmedi.

Bir diğer önemli sorun ise teknik kısıtlamalardı. Küçük katlanabilir telefonun iç yapısı menteşe nedeniyle ikiye bölündüğünden, batarya kapasitesi sınırlı kalıyordu. Ayrıca kamera performansında da ciddi ödünler verilmesi gerekiyordu. Apple’ın bu tür tavizler vermek yerine mevcut iPhone modellerini daha ince ve verimli hâle getirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Bu nedenle Apple, ilk katlanabilir iPhone için “kitap gibi açılan” daha geniş ekranlı bir tasarıma yöneldi. Bu modelin tasarımının tamamlandığı ve üretime doğru ilerlediği iddia ediliyor. Yani Samsung'dan aşina olduğumuz “fold” tarzı bir katlanabilir iPhone göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefonlarda hangi tip tasarım daha çok hoşunuza gidiyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

poppy 19 dakika önce
"Şirket içindeki değerlendirmelerde bu modelin “gereksiz” olduğu görüşü ağır bastı. Apple mühendisleri, bu tasarımın kullanıcıya gerçekten yeni bir kullanım deneyimi sunmadığını düşündü." atma yazar... fason üretici maliyetinden vazgeçmişlerdir... gerçek üretici olmayınca... | https://www.webtekno.com/apple-reddettigi-katlanabilir-iphone-tasarimi-ortaya-cikti-h213585.html
