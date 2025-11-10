Çinli Markalar Akü Gibi Dev Bataryalar Sunarken Apple ve Samsung'un Bataryaları Neden Büyümüyor?

Çinli markaların telefonlarda sürekli devasa bataryalar görüyoruz ancak Apple ve Samsung'da bu yaşanmıyor. Peki neden?

Gelişen teknolojiyle birlikte her sene telefonların bataryalarının da daha büyük kapasiteli hâle geldiğini görüyoruz. Özellikle de Çinli markalar, cihazlarında 7000 mAh’i geçen devasa bataryalar sunmaya başladılar. Ancak bu batarya kapasiteleri bölgeden bölgeye değişebiliyor. Ayrıca Apple ve Samsung gibi en çok satan markaların da Çinli markaların aksine bataryalarını büyütmediğini görüyoruz.

Peki Çinli şirketler bataryalarını her geçen gün daha da büyük hâle getirirken neden Apple ve Samsung’dan böyle hamleler görmüyoruz. Aslında bunun arkasında birden fazla sebep var. Biri de Avrupa ve ABD’deki yasalar. Gelin, duyunca hak vereceğiniz bu duruma yakından göz atalım.

Avrupa Birliği ve ABD hava taşımacılığı düzenlemeleri, Apple ve Samsung’un pil kapasitelerini artırmasını engelliyor

Apple ve Samsung gibi markalar, Avrupa ve ABD’de çok güçlüler. Ancak buralarda uygulanan **hava taşımacılığı kuralları **şirketlerin batarya kapasitelerini artırmalarını engelliyor ve bu yüzden Çinli markalar gibi olmalarının önüne geçiyor. Hatta bu durumu Çinli markaların kendisinde de görüyoruz. Örneğin vivo’nun X300 Pro modeli Çin’de 6510 mAh kapasiteyle sunulurken Avrupa’da 5400 mAh’de sunulacak.

Peki kurallar tam olarak ne? Neden izin verilmiyor?

Birleşmiş Milletlerin 38.3 olarak adlandırılan bir standardı var. Bu standart, watt-saat değeri 20 Wh’in üzerinde olan lityum iyon pillerin “tehlikeli madde” olarak kabul edilmesini sağlıyor. Bu da Avrupa’daki şirketlerin malları taşıması için daha katı kurallara uymasını gerektiriyor. Ek masraflar, ek evrak işleri, çok daha güvenli özel paketleme, etiketleme gibi gereksinimler var.

İşte akıllı telefon üreticileri de bu ek maliyetlerden kaçınmak için batarya kapasitelerini tehlikeli olarak nitelendirilmeyecek düzeyde tututyor. 3,7 V’da 20 Wh’lik bir pil 5400 mAh civarına eşit. Bu bölgelere gelen telefonların genelde maksimum 5400 civarı mAh kapasiteli bataryaya sahip olmasının nedeni de bu. Samsung ve Apple’ın kapasitesini bu civarlarda tutması da bunun nedenlerinden.

Tabii ki bu, bataryaların kapasitelerinin düşük olmasının nedenlerinden yalnızca biri. Şirketlerin kendince başka sebepleri de illa ki vardır. Örneğin Apple’ın optimizasyon başarısı nedeniyle yüksek kapasite sunmayı tercih etmemesi gibi.

OPPO gibi şirketlerden 7000 mAh’lik bataryalı telefonların Avrupa’ya geldiğini görebiliyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. Şirketler direkt ek ücretleri ödemeyi kabul ederek masraftan kaçınmıyor olabilir. Öte yandan daha küçük boyutta büyük kapasite sağlayan silikon karbon teknolojisi lityum iyon pillerden daha güvenli görüldüğü için de bir sorun teşkil etmiyor olabilir. Şu anda Çinli şirketlerin çoğu silikon karbon bataryalara geçmeye başlamış durumda.