iPhone 17 Serisinin Şarj Ömrü Test Edildi: İşte Sonuçlar [Video]

iPhone 17 serisi, batarya testine tabii tutuldu. En yüksek fiyat etiketine sahip modeller olan iPhone 17 Pro ve Pro Max rakiplerine göre açık ara üstün bir performans sunarken Geçtiğimiz yılında "Pro" modeli ile aynı fiyata gelen iPhone Air ve iPhone 17 bir miktar hayal kırıklığına neden oldu.