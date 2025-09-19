Tümü Webekno
iPhone 17 Serisinin Şarj Ömrü Test Edildi: İşte Sonuçlar [Video]

iPhone 17 serisi, batarya testine tabii tutuldu. En yüksek fiyat etiketine sahip modeller olan iPhone 17 Pro ve Pro Max rakiplerine göre açık ara üstün bir performans sunarken Geçtiğimiz yılında "Pro" modeli ile aynı fiyata gelen iPhone Air ve iPhone 17 bir miktar hayal kırıklığına neden oldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Popüler teknoloji YouTube kanalı Tom's Guide, Apple'ın en yeni akıllı telefonları olan iPhone 17 serisini gerçek dünyadaki akıllı telefon kullanımını taklit eden bir batarya ömrü testine soktu. Farklı senaryolarda karşılaşılan kullanım süresini görebilmek adına tüm testlerdeki kaydedilen süreleri tek tek paylaştı. Yapılan ilk test, ekran parlıklığını 150 nit seviyesine çekip 5G bağlantısıyla webde gezinmekti. Tom's Guide, bu senaryoda hangi telefonun kaç saat kaç dakika pil ömrü sunduğunu kaydetti. İkinci senaryoda ise YouTube üzerinden bir doğa videosu açıldı ve 5 saatlik video tamamlandığında hangi telefonun % kaç şarjı kaldığı not edildi. Sonuçlar şu şekilde:

Webde gezinme testi

Model Süre
iPhone 17 Air 12:02
iPhone 17 12:47
iPhone 17 Pro 15:32
iPhone 17 Pro Max 17:54
Samsung Galaxy S25 Edge 11:48
Samsung Galaxy S25 Ultra 14:27

sd45f456sdf456sd456fsd-Photoroom (1)

Video izleme testi

Model Süre
iPhone 17 Air %81
iPhone 17 Pro Max %88
Samsung Galaxy S25 Edge %67
Tom's Guide'ın test sonuçlarına göre Apple, iPhone 17 serisinde vadettiği tek şarj ile kullanım süresini sunabiliyor ve rakiplerinin de açık bir şekilde önünde. Ancak bu sonuçların yalnızca iki farklı test sonucuna ait olduğunu, gerçek dünyadaki karma kullanım şeklinde farklı şarj sürelerini görebileceğimizi unutmamalısınız.
iPhone

